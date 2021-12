Attenzione alla tenuta dei supporti che sostengono le quotazioni di Orsero, ma fare anche attenzione a che non accada come a fine ottobre. In quell’occasione, infatti, la tenuta dei supporti ha favorito un rialzo di oltre il 30%.

Nel report di metà ottobre, titolato La chiusura settimanale potrebbe spingere al ribasso le azioni Orsero, scrivevamo

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere in chiusura di settimana il supporto in aera 9,34 euro aprendo le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 8,68 euro. …… Per i rialzisti, però, non è ancora detta l’ultima parola. Come si vede dal grafico, infatti, i livelli chiave oltre i quali la tendenza potrebbe volgere al rialzo sono molto vicini. Una chiusura settimanale superiore a 9,72 euro, infatti, aprirebbe le porte a un’inversione rialzista con obiettivo l’aggiornamento dei massimi storici.

Ed è proprio quello che è successo. La tenuta del supporto ha favorito la ripartenza al rialzo delle quotazioni che hanno segnato nuovi massimi storici.

Attualmente la situazione è molto simile con le quotazioni che si appoggiate al supporto in area 11,73 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo con obiettivi ben oltre i massimi storici del titolo.

Anche se il supporto in area 11,73 euro, però, dovesse cedere non tutto sarebbe perduto per i rialzisti. In questo caso, infatti, ci sarebbe un ulteriore baluardo situato in area 11,25 euro (I obiettivo di prezzo). Solo la rottura di questo livello in chiusura settimanale aprirebbe a nuovi affondi ribassisti i cui obiettivi sono riportati in figura. In particolare, la massima estensione del ribasso si trova in area 8,75 euro (III obiettivo di prezzo).

Attenzione alla tenuta dei supporti che sostengono le quotazioni di Orsero: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 29 dicembre a quota 11,90 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale