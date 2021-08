Quando componiamo la nostra dieta dobbiamo fare attenzione che essa sia sana ed equilibrata. Non dobbiamo esagerare con cibi troppo malsani, come i fritti oppure la carne alla griglia. Dobbiamo, inoltre, cercare di aumentare il nostro consumo di frutta, verdura e altri alimenti con effetti positivi sulla salute.

Una buona dieta può tutelarci da vari problemi. Ad esempio, in estate consumare cibi freschi potrebbe aiutarci ad evitare dei pericolosi colpi di calore. Oppure, se coltiviamo l’orto, piantare l’ortaggio giusto ci può regalare il pieno di calcio e potassio al momento del raccolto. In generale, la cosa importante da fare è rivolgersi ad uno specialista, che saprà indicarci che dieta da seguire, soprattutto se soffriamo di qualche condizione particolare.

Facciamo quindi attenzione alla spezia che regala tantissime vitamine ma con una possibile controindicazione pericolosa.

Molti conoscono la noce moscata. Essa viene usata spesso in cucina per preparare tanti dolci, come i budini e le creme. Allo stesso tempo, a volte viene aggiunta alla preparazione dei ripieni di tanti primi piatti.

La noce moscata ha molteplici effetti sul corpo umano e la maggior parte di questi sono positivi. Ad esempio, molti la conoscono per essere un afrodisiaco. Inoltre, contiene un buon numero di sostanze antiossidanti, come il beta-carotene e la vitamina C. Esse bloccano l’attività dei radicali liberi e quindi rallentano l’invecchiamento.

Attenzione alla spezia che regala tantissime vitamine ma con una possibile controindicazione pericolosa

La noce moscata contiene poi vitamina A e B6, che ci aiutano rispettivamente per la salute delle ossa e per il benessere del cervello. Anche la vitamina B6 è indicata contro l’invecchiamento.

Tuttavia, facciamo attenzione perché la noce moscata in alte dosi ha effetti negativi sulla nostra psiche. Essa può, infatti, portare a problemi nella concentrazione, ma le cose possono andare ancora peggio. Potrebbe persino succedere che la noce moscata porti a sintomi come allucinazioni. Per cui, se soffriamo di qualche disturbo di tipo psicologico, rivolgiamoci al medico competente per capire se essa può darci effetti collaterali.

Insomma, la noce moscata a piccole dosi può forse dare un modesto aiuto al nostro corpo, potenziandone alcune funzioni e tutelandolo dall’invecchiamento. Assumerne troppa, però, potrebbe fare decisamente male, quindi come al solito è bene consumarla con moderazione e seguendo i consigli dei medici.