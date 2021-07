I conservanti sono sostanze chimiche che vengono aggiunte al cibo allo scopo di conservarlo, di migliorarne l’aspetto e di preservare le sue qualità nutrizionali. Alcuni conservanti provengono da fonti naturali come sale, zucchero, aceto e succo di agrumi. Altri conservanti sono prodotti dall’uomo o sintetici. I cibi con conservanti aggiunti sono alimenti trasformati e confezionati come, per esempio, cracker, cereali, pane, snack, pasti pronti, formaggio, yogurt, salumi, salse e zuppe. I conservanti non fanno male se assunti in piccole quantità. Non tutti i conservanti fanno male. Ma è allarme per un conservante in grado di produrre effetti immunotossici. Quindi attenzione alla sigla di questo conservante che compromette gravemente il sistema immunitario ed è presente in 1000 prodotti.

Il conservante sotto accusa

C’è un conservante alimentare in grado di danneggiare il nostro sistema immunitario a causa della propria tossicità. È stato trovato in moltissimi alimenti industrializzati in commercio nei nostri supermercati. Non è un mistero che le grandi industrie alimentari utilizzino agenti chimici per garantire una lunga conservazione agli alimenti. Ma è uno di questi conservanti a essere particolarmente pericoloso. Parliamo del butilidrochinone terziario (Tbhq).

Attenzione alla sigla di questo conservante che compromette gravemente il sistema immunitario ed è presente in 1000 prodotti

Indicato sulle etichette degli alimenti con la sigla E319, il Tbhq è utilizzato da decenni negli alimenti trasformati allo scopo di preservare il cibo sugli scaffali. Uno studio dell’Environment working group (Ewg), però, ha evidenziato la correlazione tra l’indebolimento del sistema immunitario e il consumo di questo conservante. Prove cliniche confermano l’immunotossicità del Tbhq che rallenta l’attivazione dei linfociti T, indebolendo così l’eliminazione dell’infezione virale dall’organismo. Il Tbhg potrebbe indebolire il sistema immunitario e influenzare l’efficacia dei vaccini antinfluenzali.

TBHQ è autorizzato come additivo alimentare sia dall’agenzia statunitense Fda (Food and Drug Administration) che dall’agenzia europea EFSA (European Food Safety Authority). Tuttavia, essendo nota la potenziale tossicità, l’appello è che le agenzie regolatorie aggiornino le normative con limiti più rigidi di quelli attuali.

È quindi importantissimo leggere attentamente le etichette dei prodotti che acquistiamo e scegliere con consapevolezza.

