Tra le misura a sostegno delle famiglie, abbiamo il Bonus asilo nido, che spetta ai figli nati dal 1° gennaio 2016. Si tratta di un contributo di importo massimo di 1.000 euro, elevabili a 3.000, sulla base dell’ISEE minorenni.

Il beneficio è concesso per il pagamento di rette per di asili nido pubblici e privati autorizzati. Inoltre, può essere speso per ottenere l’assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Come indicato, l’importo arriva fino a 3.000 euro sulla base dell’ISEE riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

La domanda per accedere al Bonus deve essere presentata dal genitore del minore. Il contributo è corrisposto dall’INPS, se in possesso dei requisiti richiesti. Quindi, attenzione alla scadenza per richiedere questo Bonus fino a 3.000 euro, ottenibile entro il 31 dicembre 2021. Soffermiamoci, adesso, sui requisiti necessari e sulla modalità di presentazione della domanda.

Importi del Bonus

Anzitutto, qui di seguito, vediamo quali sono gli importi concedibili per questo Bonus, in base all’ISEE. Quest’ultimo, come indicato, è quello riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

1) In caso di ISEE minorenni fino a 25.000 euro, l’importo del bonus è di 3.000 euro annui, pari a 272,72 euro mensili, per 11 mensilità.

2) Se l’ISEE minorenni va dai 25.001 euro fino a 40.000 euro, il bonus annuo ammonta a 2.500 euro. Quindi, esso è pari ad un massimo mensile di 227,27 euro, per 11 mensilità.

3) In caso di ISEE minorenni da 40.001 euro, il budget annuo del bonus è pari a 1.500 euro. Quindi, l’importo mensile è pari a 136,37 per 11 mensilità.

Infine, spetta un Bonus non superiore a 1500 euro annui, anche in assenza dell’indicatore valido. Altrettanto dicasi se il richiedente è il genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne. Tuttavia, se successivamente viene presentato l’ISEE minorenni valido, a partire dalla stessa data, verrà corrisposto l’importo maggiorato. Il tutto, sempre entro un limite massimo di 3.000 euro annui.

Attenzione alla scadenza per richiedere questo bonus fino a 3.000 euro, ottenibile entro il 31 dicembre

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato, o adottato, che abbia la cittadinanza italiana o europea. Stesso dicasi per chi ha il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Inoltre, nella domanda, va specificato l’evento per il quale si richiede il beneficio. Come indicato, esso può essere: il pagamento di asili nido o l’assistenza domiciliare ai bambini affetti da gravi patologie croniche, con meno di 3 anni.

La scadenza per la presentazione della domanda è la mezzanotte del 31 dicembre 2021.