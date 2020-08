Attenzione alla ricetta per fare il lievito di birra in casa. “Servono 100 ml di birra, un cucchiaio di miele e un cucchiaio di farina. Bisogna far amalgamare il tutto e far riposare il composto per all’incirca 24 ore”. Questa è parte di una delle numerose bufale sulle ricette fai da te che sono circolate nel corso del lockdown. In questo caso, una che si propone di illustrare come preparare il lievito di birra fatto in casa.

Quando non si ha cognizione di causa di ciò che si cerca, è semplice incappare in ricette irrealizzabili. O che, in caso coinvolgano processi chimici, possano addirittura essere dannose per la salute. Quando si lavora con le fermentazioni bisogna farlo con la dovuta cautela. Quindi, avendo idea di ciò che si sta per fare e degli ingredienti che si stanno utilizzando. Ecco quindi perché devi fare attenzione alla ricetta per fare il lievito di birra in casa.

Lievito di birra in casa? Ecco perché è una bufala

Il principio su cui questa ricetta fai da te si basa è la presunta capacità della birra di far fermentare gli impasti. Chi sostiene ciò non sa o finge di non sapere che la birra in commercio è pastorizzata. Ciò vuol dire che non possiede i batteri utili alla fermentazione. Ecco, quindi, perché la ricetta ”facilissima’‘ per realizzare il lievito di birra in casa non è altro che l’ennesima, colossale bufala.

Chi ci ha provato, in sostanza, è andato incontro ad una cocente delusione. Il risultato, infatti, è un prodotto totalmente incapace di far lievitare pizza e pane. Antonello Paparella, Professore Ordinario di Microbiologia degli alimenti presso l’Università di Teramo, ha messo addirittura in guardia sulla “formazione di microrganismi indesiderati o addirittura patogeni” che questo procedimento favorisce. L’esperto ha tuttavia aggiunto che la messa in forno dell’impasto può neutralizzare queste spore. Tuttavia, occorre fare ugualmente fare attenzione alle mani e ad eventuali strumenti di lavoro su cui potrebbero essersi depositate.

