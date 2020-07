Visto che la crisi non fa più vendere cinture e borsette false, i truffatori spostano il business su un nuovo settore. Quello meno visibile e molto più redditizio per numeri, del materiale elettrico fake. Spinotti, prolunghe, ciabatte e adattatori sono diventati indispensabili per tutti coloro che lavorano in smartworking da casa, per collegare più apparecchi a un’unica fonte di energia. Ma quelli non a norma sono causa di terribili guasti elettrici.

Il maxi sequestro in Brianza

Sono stati sequestrati nei giorni scorsi tra Milano e in provincia di Monza Brianza, ben 46mila adattatori per le spine elettriche risultati non a norma, vale a dire sprovvisti delle necessarie certificazioni di sicurezza. E si è subito capito che l’azienda importatrice ha acquistato una piccola porzione di un lotto molto più grande arrivato in Italia. Che a sua volta va riferito a una enorme produzione che arriva dall’estero in Europa.

I rivenditori devono rispondere di tentata frode

Attenzione alla prolunga elettrica falsa. Il Nucleo anti Abusivismo della Polizia locale ha operato insieme alla Camera di Commercio di Milano. E ha rintracciato il materiale elettrico già immesso nel mercato da parte di un’azienda importatrice. I responsabili dovranno rispondere di tentata frode e messa in vendita di prodotti pericolosi.

Attenzione alla prolunga elettrica falsa

Agli adattatori non conformi, come le comuni “ciabatte” e le prese multiple, gli inquirenti sono arrivati dopo un controllo in un magazzino in zona Certosa, a Milano. La società che lo possiede si occupa di commercio di materiale elettrico, incluso quello trovato senza requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea.

Come deve essere un adattatore a norma

Gli adattatori sono dispositivi mobili costituiti da una parte spina e da una o più parti presa destinate a ricevere. La parte spina di un adattatore è normalmente destinata ad essere inserita in una presa dell’impianto fisso. La loro funzione primaria è quella di adattare una spina a una presa, sia in termini di forma, sia, entro certi limiti, di portata. Ad esempio, consentono di inserire una spina tipo Schuko, diversa da quella italiana con gli spinotti a pettine, in una presa all’italiana, e viceversa. Oppure, permettono di collegare una spina con spinotti piccoli (una spina di tipo S11) a una presa con alveoli grossi (una presa di tipo P17).

Come evitare pericolosi incidenti

Per evitare incidenti, non devono essere utilizzati adattatori con fori grandi da 16 ampere (tipo P17 o P17/11) gli spinotti piccoli da 10 ampere. Inoltre, gli adattatori possono essere usati solo per apparecchi con una potenza complessiva di 1500 watt. Tutti gli apparecchi riportano sulla confezione o sulla struttura la loro potenza in watt.