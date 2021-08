Ormai viviamo tutti nel terrore. Sappiamo bene purtroppo che le prime cause di morte nella nostra società sono le malattie cardiovascolari e i tumori. I dati forniti dal Ministero della Salute lo confermano.

Dai più recenti dati dell’AIRC si rileva che in Italia, ogni anno, ci sono 377.000 nuove diagnosi di cancro così suddivise: 182.000 fra le donne e 195.000 fra gli uomini. I cosiddetti big killer sono il cancro alla mammella, alla prostata, al colon-retto e al polmone.

La prevenzione è sicuramente l’arma vincente e, se vogliamo, anche l’unica di cui al momento possiamo disporre. Ecco ad esempio quali sono gli esami e i controlli che tutte le donne dovrebbero fare a partire dai 30 anni. Senza ovviamente dimenticare di mantenere un corretto stile di vita caratterizzato da una sana alimentazione ed una costante attività fisica. A tal proposito, può essere utile leggere l’articolo “Per prevenire alcuni tumori è utile mangiare più spesso questa frutta e verdura”.

Oltre a quelle più sopra citate, esistono anche forme tumorali un po’ meno diffuse e per questo un po’ meno note. Ma non bisogna mai abbassare la guardia. Ecco perché bisogna sempre ascoltare quello che il nostro corpo ci dice attraverso specifici segnali. Ad esempio, bisogna fare attenzione alla presenza costante di questi sintomi generici perché potrebbe essere la spia di un tumore.

Tumori testa e collo

Questa espressione generale indica quelle forme tumorali che colpiscono bocca, naso, lingua, gengive, laringe, faringe e ghiandole salivari.

In ben il 90% dei casi si tratta di carcinomi spinocellulari.

La forma più diffusa è il cancro alla laringe. Seguono il cavo orale e la faringe.

I sintomi iniziali sono vaghi e molto generici

Perdita di sangue da bocca e/o naso, raucedine e mutazione della voce, tosse, lesioni all’interno della bocca, difficoltà a deglutire, gonfiore in una particolare regione del collo, mal di testa e male alle orecchie.

Com’è facile intuire si tratta di sintomi davvero generici e che nella maggior parte dei casi insorgono per svariate cause, spesso anche banalissime.

Attenzione alla presenza costante di questi sintomi generici perché potrebbe essere la spia di un tumore

Per questo motivo è di fondamentale importanza osservare la durata di tali sintomi e/o la frequenza con cui si ripetono. Se causati da un banale colpo di freddo, un mal di gola o il male all’orecchio passano nel giro di pochi giorni. Un’afta in bocca guarisce in massimo 2 settimane.

Se notiamo quindi una strana persistenza di uno o più dei sintomi suddetti è bene rivolgersi al proprio medico curante. Esaminata la situazione saprà di certo consigliare eventuali esami di approfondimento o il consulto di uno specialista.

