Tutti quanti ricordano chiaramente quando alle elementari la maestra ripeteva all’infinito di avere una postura corretta. Anche se da bambini poteva sembrare una stupidaggine, già al sopraggiungere dell’adolescenza in molti si sono convinti di quanto quei consigli fossero stati utili. Sia per chi studia molte ore al giorno, sia per chi, per lavoro, è abituato a dover stare al computer per un periodo prolungato, fare attenzione a come si sta seduti è senza dubbio fondamentale

I consigli per evitare disturbi e dolori alla schiena

Non importa quale mansione si stia svolgendo, se implica lo stare nella stessa posizione per più di qualche ora, questi consigli sono inevitabili se non si vuole soffrire di mal di schiena.

Oltre alla raccomandazione di tenere la schiena dritta, ci sono altre importantissime attività ed accorgimenti che si possono attuare per evitare la scoliosi ed altri significativi disturbi.

Primi fra tutti il nuoto. Sembra, infatti, che nuotando, il movimento dia un beneficio importante alla spina dorsale rendendola più forte. E aiutando, dunque, la schiena a restare dritta. Un altro accorgimento importante che può salvarci da dolori fastidiosi riguarda i movimenti che facciamo. È fondamentale, cioè, fare attenzione alla postura mentre si sollevano oggetti pesanti.

Come fare e cosa evitare

Dalle occasioni più rare, e si pensi a quella di un trasloco, al sollevamento di un tavolo per spostarlo di stanza, può capitare di dover muovere oggetti che richiedono uno sforzo notevole. In questi casi è necessario fare attenzione alla postura mentre si sollevano oggetti pesanti. E ciò in quanto le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Oltre alla schiena dritta e distesa, è necessario che non si abbia fretta. E anche che si ponga attenzione a ciò che si sta facendo. È, importante, inoltre, assicurarsi che l’oggetto sia vicino al corpo quando lo si solleva. Oltre al fatto che rimanga attaccato per l’intera operazione. Evitando, inoltre di non fare movimenti improvvisi. E, ancora, di non portare il carico in modo che possa ostacolare la visibilità. Soltanto seguendo queste accortezze si potrà sollevare l’oggetto in sicurezza.

Infine, anche l’equilibrio è fondamentale. Se l’oggetto lo si fa pendere da un lato e non lo si afferrerà con sicurezza con entrambe le braccia, il rischio di gravi conseguenze per la schiena sarà dietro l’angolo.