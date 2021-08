Dobbiamo cercare di stare molto attenti ai segnali che ci manda il corpo. A volte la causa del nostro malessere è semplicemente un’influenza, o comunque una malattia passeggera. Altre volte invece può essere qualcosa di serio e che va curato immediatamente.

Nel dubbio, è fondamentale rivolgersi subito al medico quando si iniziano ad avere sintomi particolari. Lui saprà orientarci verso gli esami corretti da fare, e ci prescriverà le cure migliori, se necessario.

Il nostro compito è quello di essere vigili sulle nostre condizioni, ed oggi daremo un consiglio proprio in questo senso. Attenzione alla grave malattia che colpisce fegato e polmoni ed ha sintomi preoccupanti.

La seria carenza

Oggi parleremo del deficit di alfa 1-antitripsina. Si tratta di una malattia rara e di origine genetica.

L’alfa-1-antitripsina è una proteina estremamente importante per il nostro corpo, in quanto blocca alcuni enzimi che possono essere dannosi. Essa è prodotta dal fegato, e la sua carenza si manifesta quando l’organo non ne sintetizza abbastanza. Questa carenza si può scoprire misurando la quantità della proteina nel sangue. È inoltre possibile effettuare dei test genetici prima della nascita per confermare la predisposizione a questo disturbo.

Quando si manifesta la carenza, i sintomi possono essere molto gravi. In genere questi colpiscono i polmoni, perché gli enzimi, se non vengono bloccati dalla proteina, danneggiano questi organi.

I sintomi più comuni sono difficoltà a respirare ed l’enfisema polmonare. All’inizio sono soprattutto i polmoni a dare problemi, ma successivamente subentrano anche difficoltà al fegato.

Attenzione alla grave malattia che colpisce fegato e polmoni ed ha sintomi preoccupanti

In genere il deficit di alfa-1-antitripsina si manifesta in soggetti spesso giovani, e potenzialmente anche tra i bambini. È assolutamente fondamentale cercare di trattarla in tempo, prima che i sintomi siano troppo estesi. Questo vale soprattutto per i fumatori, che rischiano di essere colpiti con maggiore violenza.

Rivolgiamoci al medico immediatamente, appena manifestiamo le prime difficoltà respiratorie. I trattamenti possono essere di vario tipo, e generalmente tendono a colpire i singoli sintomi. Quindi ad esempio potrebbero essere prescritti antibiotici per le infezioni ai polmoni, e farmaci particolari per la cirrosi. Un altro trattamento che può essere efficace è la trasfusione di alfa-1-antitripsina, per evitare il declino delle funzioni polmonari. Nei casi peggiori possono essere necessari trapianti di fegato, che potrebbero portare anche ad una completa guarigione.

