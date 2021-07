Attenzione alla nuova truffa ai danni di anziani adescati in sala d’attesa dal medico o in ospedale. Ma anche nei punti di somministrazione del vaccino anti Covid-19. I malfattori utilizzano un sistema ingegnoso, che fa leva sulla buona fede delle persone. Ma anche sullo stato di bisogno e sulla vulnerabilità. Spieghiamo oggi con gli Esperti della nostra Redazione come difendersi da questo raggiro.

Adescamento in attesa

Molti anziani non aprono la porta agli sconosciuti, non vanno a ritirare la pensione da soli. La spesa la fanno online, oppure chiedono al supermercato la consegna a casa. Si rivolgono ad amici e parenti o alla colf per fare acquisti in farmacia o per il pagamento di bollette. I malfattori, perciò, adescano gli anziani, oppure le donne sole, nelle poche occasioni in cui sono fuori casa da soli e quando devono aspettare per qualcosa. Certe attese dal medico o in ospedale talvolta sono molto lunghe, dunque capita di scambiare due parole con gli altri.

Che bella chiacchierata

Attenzione alla frequente truffa della frutta ai danni di anziani in sala d’attesa. Le situazioni di disagio o di stress abbassano la nostra attenzione. Siamo sempre capaci di identificare un pericolo quando facciamo conversazione? Non è facile immaginare che qualcuno non sia lì per una visita, ma per adescarci. Eppure, è così: certe persone sono lì a intrattenere una amabile conversazione per conoscere il nostro indirizzo. Ma anche per capire la disposizione delle stanze, le abitudini della nostra famiglia e le nostre condizioni economiche.

Molti anziani vivono soli in appartamenti senza un terrazzo fiorito, né un orto o un giardino. I malfattori parlano di alberi da frutto che possiedono, carichi di pesche, fichi e pere. Si offrono di regalarci un po’ di frutta in eccesso e di portarcela il giorno dopo, quando saranno di passaggio nel nostro quartiere. A consegnare la frutta sono sempre in due: uno che intrattiene l’anziano e uno che si aggira per la casa e lo deruba.