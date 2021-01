Online sta girando una email truffa che vede come oggetto di questa la dicitura: cashback di Stato. Che fare se la si riceve? In cosa consiste questa nuova truffa? Siamo di nuovo a parlare delle varie truffe del web e di come queste cambino a seconda dei tempi.

Da poco, il Governo ha introdotto questo famoso cashback di Stato. Prevede il rimborso del 10% delle spese fatte tramite sistemi di pagamento elettronici. Questo, tuttavia, solo nei negozi fisici, quindi non online. Il rimborso viene effettuato ogni 6 mesi e sarà massimo di 1.500 euro. Ovviamente non è così semplice, perché per averlo sarà necessario fare almeno 50 pagamenti dal valore massimo di 150 euro, in sei mesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma su cosa sia il cashback ormai già si sa moltissimo. Si conoscono anche tutte le varie declinazioni e i vari metodi da usare, come ad esempio pagarci le multe. Ma bisogna fare attenzione alla email sull’aggiornamento del cashback di Stato, perché è una bella truffa per rubare soldi e informazioni.

Attenzione alla email sull’aggiornamento del cashback di Stato

La truffa consiste in una email mandata a vari utenti che richiede di compilare un modulo per aggiornare la posizione finanziaria sul cashback di Stato. Questa scoperta è da attribuirsi all’azienda D3Lab che l’ha comunicato al Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Questa email truffa praticamente invita il cliente ad aggiornare i propri dati tramite il download di un PDF. Una volta che però si clicca su questo PDF si andrà ad installare un malware che andrà a registrare tutto ciò che si scrivere sulla tastiera, inviando le informazioni a terzi. Questi quindi saranno a conoscenza di tutte le cose che uno digita sul proprio computer. Come ad esempio password, contatti privati, dati e anche informazioni bancarie.

Se quindi si riceve questa tipologia di email, è opportuno fare molta attenzione ed evitare di cliccare sul link, perché tutte le comunicazioni in merito al cashback saranno fatte sull’app IO.