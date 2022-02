Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte nei nostri report, il titolo Autogrill ha sofferto moltissimo la crisi scatenata dalla pandemia. D’altra parte per un titolo che il suo core business in strutture per la ristorazione in aeroporti, ferrovie e autostrade, non poteva essere altrimenti. Se si guarda alla performance degli ultimi tre anni, ad esempio, il titolo ha perso (considerando i dividendi distribuiti) circa il 5% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 24%.

Gli ultimi tre mesi, però, hanno visto un recupero delle quotazioni Autogrill che hanno fatto meglio del settore di riferimento. Scampato pericolo quindi? Non proprio. Bisogna, infatti, fare attenzione alla chiusura settimanale, le azioni Autogrill potrebbero nuovamente invertire al ribasso. Di questo aspetto, però, ce ne occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica.

Dal punto di vista della valutazione il titolo non presenta aspetti molto interessanti. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. L’unico punto veramente di forza di Autogrill è legato alle prospettive future di crescita degli utili. Le previsioni, infatti, sono per una crescita media annua degli utili dell’80% per i prossimi tre anni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 14% circa.

Attenzione alla chiusura settimanale, le azioni Autogrill potrebbero nuovamente invertire al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Autogrill (MIL:AGL) ha chiuso la seduta del 7 febbraio a quota 6,192 euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Attualmente la proiezione in corso è rialzista, ma la scorsa settimana ha inferto un duro colpo ai tori. Come si vede dal titolo, infatti, il forte ribasso settimanale ha riportato le quotazioni a contatto con l’importantissimo supporto in area 6,212 euro (I obiettivo di prezzo). Quanto accadrà in chiusura della settimana in corso, quindi, potrebbe avere conseguenze molto importanti.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe fare ripartire al rialzo le quotazioni di Autogrill verso gli obiettivi indicati in figura. In questo caso la massima estensione rialzista si trova in area 7,836 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso area 5,6 euro rappresenterebbe il punto di approdo naturale prima di una nuova ripartenza al rialzo. In caso contrario potrebbe anche prendere piede lo scenario che ha come sua massima estensione ribassista area 3 euro.