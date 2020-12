Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo solo a metà mese, ma attenzione alla chiusura di dicembre sul Ftse Mib Future, ci dirà come sarà il 2021. Se, infatti, sui time frame inferiori c’è spazio per ulteriori ribassi senza fare troppi danni alla struttura rialzista in corso, sul mensile le quotazioni si trovano ad affrontare un ostacolo molto importante che già in passato ha provocato brutte battute di arresto. La sua rottura in chiusura mensile, quindi, potrebbe far letteralmente esplodere al rialzo le quotazioni del Ftse Mib Future.

Intanto prendiamo atto che l’invito alla prudenza di settimana scorsa (Come previsto, il Ftse Mib Future tira il fiato prima di riprendere la strada del rialzo) è stato opportuno e teniamo presente che settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire se il ribasso continuerà verso area 19.350.

Attenzione alla chiusura di dicembre sul Ftse Mib Future, ci dirà come sarà il 2021: le attese dell’analisi grafica e previsionale

Alla chiusura del 11 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 21.695 in ribasso dello 1,03% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 2,14%.

Time frame settimanale

La settimana è stata al ribasso, ma le quotazioni si sono fermate su un supporto molto importante in area 21.543. Qualora settimana prossima dovesse chiudere sotto questo livello le quotazioni potrebbero precipitare fino in area 19.350 (I obiettivo di prezzo). Questo livello rappresenta un livello chiave per il futuro delle quotazioni.

La sua tenuta, infatti, potrebbe far riprendere la strada del rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere verso area 15.000. Tuttavia potremmo essere più precisi solo dopo che avremmo visto il comportamento delle quotazioni in prossimità dei livelli indicati.

Time frame mensile

Come già scritto settimana scorsa, la seduta del 30 novembre non ha segnato la rottura rialzista e le conseguenze negative sono quelle che abbiamo visto nei primi giorni di dicembre. A questo punto diventa fondamentale che nelle prossime sedutesi rompa area 22.180. Sarebbe un primo segnale rialzista che potrebbe confermare la ripresa del rialzo fino a fine dicembre.

L’incapacità delle quotazioni di rompere le resistenza indicata potrebbe preludere a un ritorno verso area 18.915 e alla sua rottura verso obiettivi posti in area 15.000.