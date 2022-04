Attenzione alla chiusura del 1 aprile, potrebbe proiettare molto in alto le azioni Caltagirone

Come avevamo anticipato in un precedente report, la mancata rottura del doppio massimo ha fatto si che le quotazioni di Caltagirone accelerassero al ribasso. Il titolo, infatti, è andato incontro a un ribasso di oltre il 25% prima di segnare tre settimane di fila al rialzo. Quella in corso potrebbe essere la quarta. Quindi, attenzione alla chiusura del 1 aprile, in quanto potrebbe proiettare molto in alto le azioni Caltagirone.

Come si vede dal grafico, infatti, la conferma della rottura di area 4,07 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe spingere le quotazioni verso il successivo obiettivo in area 4,72 euro (II obiettivo di prezzo). Da notare che questo livello si troverebbe proprio in corrispondenza dei massimi storici segnati nel corso del 2021. La loro rottura, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 5,37 euro (III obiettivo di prezzo).

Tutte le medaglie, però hanno anche il rovescio. Per cui, se la tenuta di area 4,07 euro potrebbe spingere in alto le quotazioni di Caltagirone, la sua rottura potrebbe fare accelerare al ribasso. In questo caso ci sarebbero elevatissime probabilità di vedere il titolo nuovamente in area 3,5 euro. Ovviamente, in questo scenario dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

La valutazione di Caltagirone

Qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato, utilizzando l’approccio classico all’analisi dei dati di bilancio, restituisce un titolo molto sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, restituisce una sottovalutazione superiore al 70%.

Un altro punto di forza di Caltagirone è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia di breve che di lungo, infatti, è ben superiore a 1 indicando un titolo molto solido. Inoltre il rapporto tra il debito totale e il capitale è inferiore al 50%.

Come più volte scritto, quindi, le azioni Caltagirone potrebbero essere un ottimo investimento, ma nel rispetto degli stop indicati.

Attenzione alla chiusura del 1 aprile, potrebbe proiettare molto in alto le azioni Caltagirone: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a quota 3,78 euro, in ribasso dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale