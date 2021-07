Ci sono sempre nuove truffe in giro. E noi dobbiamo tenere gli occhi bene aperti ogni volta che utilizziamo la tecnologia. Infatti, con le applicazioni di messaggistica, le mail, le chiamate istantanee, questo tipo di situazioni sono sempre più ricorrenti. E proteggersi può diventare complicato. Ma basterà conoscere gli inganni più comuni per riuscire in qualche modo a stare tranquilli senza dover pensare costantemente ai malintenzionati. E oggi vogliamo presentarne una usata tantissimo negli ultimi anni che ora potrebbe tornare di nuovo sulla cresta dell’onda.

Attenzione alla chiamata già arrivata a molti che in realtà è una truffa

L’inganno di cui stiamo parlando oggi porta un nome ben preciso. Si tratta del Pingcalls, una chiamata che ci lascia sicuramente con l’amaro in bocca. La truffa si svolge in modo davvero semplice e punta soprattutto sulla curiosità delle persone. Infatti, sul nostro telefono, comparirà un numero che non conosciamo. E non uno a caso, ma con uno della Tunisia, che inizierà con il +216. Lo squillo sarà solo uno, dopodiché la chiamata sarà interrotta di botto. Ed è qui che i malintenzionati aspetteranno la nostra mossa. Perché, se cadremo nella trappola, mossi dalla curiosità richiameremo quel numero, magari pensando che si tratti di qualche offerta.

Come proteggersi da questo specifico Pingcalls e non cadere nella rete del malintenzionato

Richiamando, ovviamente, la truffa avrà luogo e i malintenzionati riuscirebbero a prendere i nostri dati. Per proteggerci, tutto ciò che dovremo fare sarà non chiamare nuovamente il numero che troveremo sullo smartphone se inizia con questo prefisso. Ma se lavoriamo all’estero o abbiamo parenti che vivono in questo Stato, ciò che possiamo fare sarà aspettare un secondo squillo. In questo modo, probabilmente non si dovrebbe trattare della truffa in questione. Inoltre, per essere ancora più sicuri, digitiamo il numero comparso su Google e vediamo se altre persone si sono lamentate.

Perciò, facciamo attenzione alla chiamata già arrivata a molti che in realtà è una truffa e cerchiamo di proteggerci dai malintenzionati il più possibile.

