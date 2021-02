Quando parliamo di bistecche, ciascuno ha i suoi gusti. Se parliamo di carne bovina, qualcuno la preferisce al sangue ed altri ben cotta. Ma quando si tratta di pollo, non ci sono dubbi: è assolutamente necessario che sia cotta a dovere. Altrimenti si rischiano gravi effetti sulla salute.

Quindi, lasciamo da parte le diatribe sulla cottura della carne di manzo, e facciamo attenzione alla carne di pollo poco cotta, ecco i rischi per la salute.

I batteri

Esistono dei pericolosi batteri che si trovano nell’intestino del pollo, che a volte contaminano la carne. Questo succede soprattutto quando al macello non sono trattati con le dovute precauzioni igieniche.

Per cui, se questi batteri non vengono eliminati con la cottura, rischiamo di rimanerne infetti. La carne di pollo totalmente cruda rischia di essere portatrice di campylobatteriosi, una malattia batterica che colpisce l’apparato gastrointestinale. Dopo pochi giorni di incubazione essa porta febbre, diarrea, e vomito. Bisogna fare attenzione soprattutto ai soggetti più fragili, come gli anziani. Per loro, infatti, aumenta la possibilità di complicanze gravi quali meningiti e pericolose infezioni.

Le dovute precauzioni

Per quanto riguarda la carne poco cotta, essa più frequentemente porta l’escherichia coli. A volte, questo batterio porta solo un po’ di diarrea. Ma ci sono anche ceppi molto pericolosi che possono portarci a rischiare la vita.

Quindi, come evitare questi rischi? Innanzitutto è bene sapere che lavare la carne non è sufficiente, ed anzi può essere dannoso. Infatti rischia solo di spargere i batteri sulle nostre mani e sui nostri attrezzi da cucina. Solo un’accurata cottura può tutelarci, e per fortuna è facile riconoscere un pollo ben cotto. Infatti sappiamo bene che a cottura completata, tutto il pollo, anche l’interno, ha perso il suo colore rosato ed è diventato completamente bianco.

Ora sappiamo che dobbiamo fare attenzione alla carne di pollo poco cotta, ecco i rischi per la salute. Adesso conosciamo il modo per tutelarci.