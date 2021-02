La caduta dei capelli è un problema che affligge in modo particolare chi supera la soglia dei 50 anni di età.

Seppur si tratti spesso di una questione fisiologica e quindi assolutamente normale, è pur vero che potrebbe nascondere alcune insidie. Difatti, perdere i capelli può derivare da problemi di salute apparentemente insospettabili.

I capelli rivelano sempre lo stato di salute dell’organismo, ecco perché dovremmo far caso ad alcuni segnali che il corpo ci invia.

Attenzione alla caduta dei capelli, potrebbe svelare alcuni problemi di salute

Il primo problema è una carenza di vitamine. Necessarie per il funzionamento del nostro corpo, una ridotta quantità di vitamine potrebbe portare a gravi conseguenze per l’organismo.

Per ovviare al problema, basta mangiare più frutta o, in caso di carenze importanti, assumere degli integratori su consiglio e prescrizione del medico. La vitamina A, ad esempio, è una buona fonte di betacarotene, essenziale per la salute della pelle. Inoltre, funge da antiossidante ed è utile contro le infezioni. Allo stesso modo, anche la vitamina C ha un alto potere antiossidante ed è fondamentale per la salute delle articolazioni.

Il secondo problema riguarda gli ormoni. Ecco perché quando si è in gravidanza o in menopausa si è soliti perdere più capelli. Il responsabile è proprio il cambiamento ormonale.

Il terzo e insospettabile problema

Il terzo e (forse) insospettabile problema riguarda quella che sembra essere ormai la causa di ogni male: lo stress.

L’alopecia da stress è molto diffusa tra persone giovani e meno giovani. La vita frenetica di tutti i giorni può influire anche sulla salute dei nostri capelli e della nostra pelle, come spiegato in questo link.

La soluzione in questo terzo ed ultimo caso sembra scontata, ma è proprio quella di evitare ogni forma di affaticamento fisico e mentale.

Quindi, attenzione alla caduta dei capelli, potrebbe svelare alcuni problemi di salute, proprio come un vero campanello d’allarme.