Chi è attento alla linea sale molto spesso sulla bilancia per verificare che non ci siano oscillazioni di peso preoccupanti. Sono soprattutto le ragazze e le donne in menopausa a monitorare con costanza le misure del proprio corpo per ragioni più che altro estetiche. Ma è in crescente aumento anche il numero di uomini che curando maggiormente il proprio aspetto fisico cerca di non accumulare grasso addominale. Del resto “Ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto e ideale per età”. Il nostro peso corporeo può subire tuttavia alcune variazioni anche a prescindere dalla quantità di calorie che si assumono quotidianamente.

Sarebbe dunque opportuno fare attenzione alla bilancia perché ecco quanto pesano di più uomini e donne in questi giorni. Conoscendo i possibili aumenti ponderali si può così evitare di sprofondare in una voragine di frustrazione guardando l’ago della bilancia. Anzitutto esistono cattive abitudini che sarebbe bene sradicare per cedere il posto a scelte di vita che arrecano innumerevoli vantaggi. Ad esempio “Sembra incredibile ma ecco in quanti minuti bisogna mangiare per assumere meno calorie e ridurre trigliceridi, glicemia e girovita”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Attenzione alla bilancia perché ecco quanto pesano di più uomini e donne in questi giorni

Sono diverse le circostanze e le ragioni per cui la bilancia arriva a segnare 1 o 2 chili in più in alcuni particolari giorni. Per le donne in particolare un simile aumento ponderale si verifica molto frequentemente in coincidenza del ciclo mestruale. Ciò perché il calo dei livelli di progesterone provoca maggiore ritenzione idrica sia prima che durante i giorni delle mestruazioni. La bilancia può dunque riportare addirittura 2 chili in più nei giorni del ciclo anche in ragione di un aumento dei gas intestinali che accentuano la sensazione di gonfiore.

Ma anche gli uomini che pure non vivono questo evento fisiologico dovessero pesarsi in alcuni specifici giorni si ritroverebbero con qualche chilo in più. Oltre al ciclo mestruale anche una o due notti insonni possono determinare uno squilibrio ormonale tale da determinare una variazione ponderale. Identica la situazione nei giorni in cui si accumula troppo stress e non ci si concede qualche momento per rifiatare.

Così come sarebbe poco veritiero il peso che la bilancia riporta se per un paio di giorni o più si verificano episodi di stitichezza. Anche in questo caso molto spesso il motivo per cui la motilità intestinale subisce un arresto è spiegabile con un sovraccarico di tensione e di lavoro. Pertanto prima di pesarsi e di ritrovarsi con 2 chili in più conviene valutare cosa è accaduto la sera prima o qualche giorno addietro.

Approfondimento

Alle donne conviene fare colazione ad un orario diverso dagli uomini per bruciare più grassi