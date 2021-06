Attesa sui mercati azionari internazionali per i dati odierni sull0infalzione e sulla BCE. A cosa porteranno questi eventi? I nostri indicatori al momento, vedono e inquadrano questo momento di negatività intraday come un’occasione di acquisto. Per il Ftse Mib Future, solo una chiusura giornaliera inferiore ai 25.495 potrebbe iniziare a farci cambiare idea ma procediamo per step.

Oggi cosa fare quindi? Comprare con stop loss come indicato. La tenuta al rialzo in chiusura di giornata di 25.495 avrebbe come obiettivo primo 26.250 entro una decina di giorni e poi 27.100/28.200 per/entro la prima decade di agosto.

Il nostro Ufficio Studi, dopo aver segnalato in data 17 febbraio al prezzo di 1,155 oggi ritorna sul titolo Triboo, che è presente nella nostra Lista delle raccomandazioni.

La società che capitalizza in Borsa circa 36,6 milioni offre servizi di e-commerce e pubblicità digitale in tutto il Mondo.

Il titolo (MIL:TB), nel momento in cui scriviamo quota a 1,29. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,872 ed il massimo a 1,40.

Cosa attendere da ora in poi? Qual è la nostra raccomandazione odierna? Attenzione al titolo Triboo sottovalutato del 100% e pronto al raddoppio delle quotazioni nel medio termine.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 2,10 per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano da un prezzo obiettivo di 2,70 circa.

Attenzione al titolo Triboo sottovalutato del 100% e pronto al raddoppio delle quotazioni nel medio termine

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista. Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, oggi è in guadagno di circa il 10%. Alzare lo stop loss/profit di medio termine a 1,19. Supporto di breve termine a 1,259 ed obiettivo primo a 1,40 e poi 1,65 da raggiungere in 1/3 mesi. Obiettivo di medio lungo termine (18/24 mesi) in area 2,70.

Come deve comportarsi chi volesse comprare il titolo?

Deve attenersi agli stessi livelli.

Si procederà per step.