Dopo alcune settimane interlocutorie, attenzione al titolo TitanMet che potrebbe essere sul punto di partire per un forte movimento direzionale.

Come si vede dal grafico, sono ormai cinque settimane che le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,0666 euro – 0,0714 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso). Si comprende, quindi, che solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso il titolo potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura, con la massima estensione che si trova in area 0,0462 euro.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo, il livello chiave da monitorare passa per area 0,0768 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,0932 euro. A seguire, gli obiettivi successivi si trovano in area 0,1198 euro e 0,1464 euro, rispettivamente, II e III obiettivo di prezzo. Il titolo TitanMet, quindi, presenta delle enormi potenzialità che, qualora dovesse crearsi la situazione, andrebbero sfruttate adeguatamente.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo non è molto ben messo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, TitanMet risulta essere sopravvalutato.

Prima di aprire un’operazione di trading e/o di investimento di lungo periodo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di poco meno di 8 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore inferiore a 20.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

Attenzione al titolo TitanMet che potrebbe essere sul punto di partire per un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

TitanMet (MIL:TTT) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 0,0684 euro invariato rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

