Dopo anni di sofferenza, attenzione al titolo doValue in quanto i nostri indicatori stanno dando segnali rialzisti molto interessanti.

La proiezione in corso è ribassista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 8,37 euro. Questo traguardo ha portato a un rialzo delle quotazioni supportato sia da un segnale di acquisto del BottomHunter che da uno dello Swing Indicator. Ci sono, quindi, i presupposti per una partenza al rialzo che diventerebbe più realistica nel caso di una chiusura settimanale superiore a 10,08 euro. In questo caso il titolo potrebbe partire per un rialzo con capolinea in area bel oltre il 20 euro.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 8,37 euro (I obiettivo di prezzo) allora le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Dal punto di vista dei fondamentali ci sono indicazioni contrastanti. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 16%. Se, invece, si guarda ai multipli di mercato il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Fa eccezione il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Di particolare interesse per questo titolo azionario sono le prospettive sul rendimento del dividendo per i prossimi anni. Secondo gli analisti entro i prossimi tre anni il rendimento del dividendo di do Value sarà superiore al 6%.

Un altro aspetto interessante del titolo riguarda le prospettive di crescita degli utili che sono visti in aumento di circa il 50% all’anno per i prossimi tre anni.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Il titolo azionario doValue (MIL:DVL) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 10,34 euro in rialzo del 2,99% rispetto alla seduta precedente.

