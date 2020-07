L’Agenzia per la Salute francese Anses mette in guardia i consumatori europei di sushi e insalata di alghe al ristorante giapponese e a casa. Quasi un quarto dei 15 campioni di alghe commestibili analizzati, presentano concentrazioni di cadmio superiori al contenuto massimo di 0,5 milligrammi per chilo. Questo parametro fissato dal Consiglio Superiore di Igiene Pubblica della Francia (CSHPF) deve farci riflettere. Attenzione al sushi c’è troppo cadmio nelle alghe. Il cadmio, come è noto, è una sostanza classificata come cancerogena per l’uomo. Con la grande diffusione dei ristoranti giapponesi in Europa, cresce l’esposizione dei consumatori a questo metallo pesante, con rischi seri per la salute. Vediamo oggi cosa c’entra il cadmio con le alghe e come risulta nocivo per il nostro corpo.

Il cadmio attacca i reni e le ossa

Ricche di polisaccaridi, le alghe tendono a caricarsi di tracce di metalli pesanti come cadmio, piombo e arsenico presenti nell’acqua di mare. Noto per essere cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione, il cadmio provoca danni ai reni e fragilità ossea nell’uomo. In particolare se assunto per via orale attraverso il cibo e l’acqua potabile.

Attenzione al sushi, c’è troppo cadmio nelle alghe

Visto il consumo crescente di sushi, la Commissione Europea sta prendendo in considerazione la fissazione di livelli massimi di arsenico, piombo e cadmio nelle alghe importate dall’Asia. Sarà tollerato un massimo di 0,35 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca nelle alghe commestibili. Questo contenuto garantisce, nel 95% dei casi, che l’assunzione giornaliera tollerabile di cadmio non venga superata.

Alghe marroni e Nori sotto i riflettori

Tale contenuto ridurrebbe il contributo delle alghe all’apporto giornaliero tollerabile di cadmio all’11,5%, mentre attualmente è al 19%. La contaminazione da cadmio è maggiore per le macroalghe marroni, come il wakame spesso mangiato nelle insalate. E per quelle rosse, come il Nori usato essiccato e proposto ripieno forma di cono o come ingrediente nei makis.