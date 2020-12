Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In tema di Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sui lavori condominiali. Nello specifico chiarisce che l’impresa che ha fatto i lavori deve includere nella fattura l’importi totale degli interventi. Bisogna fare attenzione al Superbonus 110% per lavori condominiali, la fattura deve contenere queste indicazioni senza distinzioni tra condomini e la loro scelta.

In poche parole, non dovrà contenere nessuna distinzione tra condomini che scelgono la detrazioni fiscale e altri che scelgono lo sconto in fattura. Ma la fattura a chi dovrà essere intestata?

Attenzione al Superbonus 110% per lavori condominiali, la fattura deve contenere queste indicazioni

A chiarire i vari aspetti è l’Agenzia delle Entrate nel corso del forum online del Cna. Nel corso del forum si è parlato di fare molta attenzione al Superbonus 110% per i lavori condominiali, la fattura deve contenere queste indicazioni complessive del valore della spesa in totale. Non si dovranno emettere fatture diverse in base ai condomini coinvolti.

L’AdE chiarisce che comunque le fatture dovranno essere compilate evidenziando sia l’importo totale dei lavori che l’importo eventualmente anticipato dal fornitore con sconto in fattura imputato ad alcuni condomini.

Bisogna precisare che, la quota di spesa non anticipata dal fornitore dovrà essere pagata con il bonifico parlante che dà diritto alla detrazione fiscale.

Bonifico parlante e detrazione fiscale

Il bonifico parlante deve riportare tutte le informazioni che permettono di fruire della detrazione fiscale. Nel caso di lavori in condominio, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore oppure il condomino che esegue l’operazione.

Il bonifico indica il tipo di intervento per cui si sostiene la spesa, inoltre, deve riportare anche la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che effettua i lavori.

Molto importante nel bonifico è il riferimento normativo che dà diritto alla detrazione. Se ci si accorge di aver commesso errori, è possibile riprese il pagamento in maniera corretta senza perdere la detrazione fiscale.