Si avvicina il Natale e tutto comincia a girare intorno alla tavola da imbandire. Idee e profumi si mescolano in cucina per prepararsi a deliziare i nostri cari. Senza dubbio in queste festività il trono di re della tavola spetta al salmone. Sia che venga servito affumicato, sia fresco e cucinato al forno o in padella, il salmone è l’amante del palato di molti. La nostra Redazione si occupa spesso di fornire consigli su appetitose ricette per stupire gli ospiti. Oggi, però, vogliamo capire come riconoscere la freschezza e la buona qualità di un alimento delicato come il salmone. Infatti, dobbiamo far attenzione al salmone che mettiamo sulle nostre tavole per evitare spiacevoli conseguenze.

Un alimento dai mille benefici

Il salmone è sicuramente uno dei pesci più apprezzati per sapore e per la sua versatilità in cucina. Ma è anche un alimento ricco di proteine e vitamine molto importanti per il nostro organismo. Infatti, è un’ottima fonte di vitamine B12 e B6, utili per mantenere il cuore ed il sistema immunitario in buona salute. In più, è ricco di acidi grassi omega 3 e di fosforo, importante per mantenere ossa e denti forti. Insomma, i benefici di questo alimento sono molti ma dobbiamo fare attenzione al salmone che mettiamo sulle nostre tavole. Non è raro, infatti, che il Ministero della Salute lanci l’allerta su lotti di salmone che possono comportare rischi microbiologici per i consumatori. Si tratta di un alimento molto delicato e non a caso, negli scorsi mesi, il Ministero ha dovuto ritirare un lotto di salmone affumicato in un noto supermercato italiano. A causa della presenza di un pericoloso batterio.

Attenzione al salmone che mettiamo sulle nostre tavole

Ci sono degli elementi da conoscere per valutare la freschezza e la buona qualità del salmone che acquistiamo. Il Ministero della Salute fornisce spesso linee guida importanti sull’acquisto ed il consumo di pesce. Nel caso in cui si acquisti pesce fresco, bisognerà controllare che occhi e pelle siano lucenti e umidi e che emani un buon profumo. La carne deve risultare ben consistente al tatto e di un bel colore arancione o rosato. Facciamo attenzione al salmone che mettiamo sulle nostre tavole in quanto non deve presentare macchie bianche o scure. Queste ne renderebbero sconsigliabile se non addirittura pericoloso il consumo. Riconoscere un colore uniforme e senza macchie scure è importante anche nell’acquisto di salmone affumicato. Meglio preferire fette grandi e dai bordi ben delineati. In ogni caso, leggere attentamente l’etichetta e la scadenza è importante per fare attenzione al salmone che mettiamo sulle nostre tavole.