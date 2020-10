Forse non tutti sanno che alcuni tipi di carne possono trasmettere malattie veramente pericolose. Facciamo dunque attenzione al rischio che può arrivare dalla carne di maiale poco cotta.

Una malattia dalla carne di maiale

Non tutti conoscono la parola “cisticercosi”. E’ una malattia che si trasmette attraverso la carne di maiale cruda o . poco cotta. Viene da vermi microscopici, larve che dalla carne di maiale passano nel copro umano. Si manifesta con malessere progressivo, mal di testa e poi crisi convulsive. Quando si è in questo stadio, significa che i vermi hanno raggiunto il cervello. Possono essere individuati con una TAC, per diagnosticare la malattia. I vermi sono eliminati con differenti medicinali e con cure ripetute a distanza di tempo.

Perché si trasmette questa malattia

Questa malattia si trasmette perché la carne di maiale infetta non si cuoce completamente. Per questo motivo ingerendola, assumiamo con essa anche i vermi che scatenano la cisticercosi.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Questa malattia è anche alla base del divieto che ebbero molte popolazioni di mangiare carne di maiale. Era un modo pratico per salvaguardare la salute.

Questa malattia è abbastanza diffusa fra quelle popolazioni, nelle cui nazioni non ci sono adeguati controlli sanitari. In Africa, per esempio, bisogna fare attenzione. Per chi viaggia verso questi paesi è meglio, per prudenza, non consumare carne di maiale. Perciò in alcune zone è bene fare attenzione al rischio che può arrivare dalla carne di maiale poco cotta.

I rischi oggi di contrarre la malattia

In Italia non ci sono rischi diretti, perché per legge tutte le carni sono rigorosamente controllate. Quando si va al supermercato oppure al negoziante di fiducia, si può ben controllare la qualità del prodotto e soprattutto la sua tracciabilità.

Il problema si potrebbe porre quando abbiamo a che fare con i traffici della criminalità organizzata, che fa arrivare carni non controllate, di dubbia provenienza e con tutte quelle incognite legate ad esse. In questi casi, ma anche come motivo di prudenza generale, si consiglia sempre di far ben cuocere la carne. In questo modo tutti i possibili timori scompariranno e noi potremo mangiare con tranquillità la nostra carne suina.