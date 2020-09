Perchè fare attenzione al portafogli in prossimità delle casse dei supermercati ma non per i furti

Sarà capitato a tutti di essersi trovati in fila, alle casse del supermercato e aver assistitito a delle scene di ordinari litigi familiari. Al punto che sono in tanti ad interrogarsi sui motivi della disposizione di certi prodotti sugli scaffali. E chi ci va di mezzo sono, come sempre, i clienti specie se hanno al seguito i pargoletti di casa.

Come si fa infatti ad averla vinta sul bimbo che strepita perché pretende l’ovetto o lo snack di turno, mentre si è presi dal collocare la spesa sul nastro trasportatore? Tanto vale darla vinta ai bambini, ma partita persa oggi e partita persa domani, alla fine dell’anno queste concessioni possono costare care. Vediamo quindi perché fare attenzione al portafogli in prossimità delle casse dei supermercati ma non per i furti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le location vicino alla cassa

Fateci caso, le zone vicino alle casse pullulano sempre di prodotti monodose e per giunta con un certo ricambio estate-inverno. Se infatti in inverno l’assortimento di prodotti a portata di mano anche dei più piccoli annovera snack al cioccolato, barrette di ogni ordine e grado e caramelle, d’estate la musica cambia.

Infatti quando il caldo si fa sentire, fanno la loro comparsa dei mini congelatori con gelati sfusi e monodose. Per cui, ad ogni stagione la sua tentazione, sempre in formato rigorosamente monodose. E questo non è certo un caso. Infatti si punta così a solleticare l’acquisto, non programmato, per fare contento il bambino o per togliersi uno sfizio, tanto si tratta solo di qualche moneta. Ma considerate le volte che si fa spesa nell’arco di un anno, è presto detto chi, nell’operazione, ci guadagna e chi ci perde.

Prezzi maggiorati

Per di più, trattandosi di articoli monodose, il costo di questi prodotti, in rapporto proporzionale ad una confezione multipack, è nettamente superiore. Per cui, visto che tutto è stato studiato ad arte per incrementare le vendite, perché non giocare d’anticipo rifornendosi direttamente alle corsie dei supermercati? Molto meglio per le finanze di casa acquistare una confezione famiglia di merendine che una sola. Così si arriverà alle casse con il bambino più tranquillo, per effetto del dolcetto già a disposizione, risparmiando pure qualche soldo in un’ottica di lungo periodo.