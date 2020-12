Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Conosciuto anche come il cibo degli Dei, il miele è un alimento ricco ed utilizzato da molti popoli dell’antichità ed amatissimo ai giorni nostri.

Ricercato per la sua dolcezza ma anche per gli zuccheri semplici che possiede come il fruttosio e glucosio che possono arrivare al 80% ma si può toccare anche il 100% in alcuni mieli di nettare. Prodotto dalle api partendo dal nettare dei fiori e dalla melata, il miele è negli ultimi tempi anche oggetto di discussione.

Attenzione al miele venduto nei supermercati potrebbe nascondere delle brutte sorprese. L’appello di Coldiretti

A puntare i riflettori sul miele è la Coldiretti. Una denuncia lanciata dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti che fa riflettere. Il miele, quello venduto sugli scaffali dei supermercati non è sempre come appare. Ecco cosa sta succedendo.

Consumi: prodotti stranieri spacciati per italiani

La Coldiretti lancia l’allarme ai consumatori di miele: “Sugli scaffali dei supermercati italiani più di 1 vasetto di miele su 2 viene dall’estero”.

Una dichiarazione che non vuole sminuire le produzioni estere ma che vuole spingere il consumatore ad un acquisto consapevole. Inoltre, sottolinea il team della Coldiretti, è molto facile cadere nella trappola dei prodotti stranieri spacciati per italiani. Un fenomeno già molto presente sul territorio italiano. Un pericolo che si sta sviluppando anche nei confronti di alimenti come il miele per il quale si è registrato un aumento del 13% degli acquisti familiari, nei primi nove mesi dell’anno.

La Coldiretti consiglia di verificare e leggere attentamente le etichette del miele che si vuole acquistare. Riconoscere il vero prodotto italiano non è difficile. La parola “Italia” sull’etichetta, ad esempio, deve essere obbligatoriamente presente sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’unione Europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione “miscela di mieli originari della CE”. Inoltre, se proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta “miscela di mieli non originari della CE”, mentre se si tratta di un mix va scritto “miscela di mieli originari e non originari della CE”.

