Fino all’arrivo di tablet e i Phone, il microonde è stato l’ultimo grande ritrovato della tecnica a essere presente praticamente in tutte le case del mondo. Negli anni si sono scatenate infinità di polemiche sul suo uso e sulla sua eventuale pericolosità. Dopo studi settoriali pro e contro, si è raggiunto il risultato che a determinare la sua nocività e le relative onde cancerogene rilasciate, è l’uso scorretto. Non è infatti l’elettrodomestico in sé a essere pericoloso, quanto il suo utilizzo continuativo e soprattutto l’abbinamento con determinate sostanze. Bisogna prestare quindi particolare attenzione al microonde, perché alcuni alimenti non vanno assolutamente riscaldati.

Il pollo con le patate

Pollo e patate formano un piatto unico tipico di molte cucine internazionali. Molto apprezzato da grandi e piccini, abbina gusto e salute, grazie ai suoi ingredienti. Negli ultimi tempi è risultato anche in cima alla lista dei prodotti “take away” più graditi e consumati dagli italiani. Eppure, sia il pollo che le patate non sarebbero da riscaldare nel microonde, ma in padella. Mentre infatti le proteine nobili del pollo mutano composizione, causando problemi digestivi, le patate possono addirittura diventare tossiche. Essendo entrambi prodotti che possono durare alcuni giorni in frigorifero, l’errore sta proprio nella conservazione. Sarebbe invece meglio consumarli appena cotti.

Funghi e spinaci, benefici ma pericolosi

Funghi e spinaci sono due tra le verdure in assoluto più salutari da portare in tavola. Ottime per la salvaguardia del cuore, del cervello, del sistema immunitario. Ma, proprio per non perdere queste virtù, non andrebbero scaldate al microonde. I funghi infatti vanno consumati appena cotti, altrettanto gli spinaci, che però possono anche diventare nocivi. Colpevole è il nitrato, che, scaldato più volte a temperature troppo alte si tramuta in nitrito, composto pericoloso per la salute.

Uova e barbabietole regine d’estate

Con l’arrivo dell’estate e del caldo le uova, in tutte le loro cotture, e le barbabietole, sono due elementi molto graditi agli italiani. Entrambi sono portatori di vitamine, proteine e fibre, benefiche per il nostro corpo. Ma attenzione al microonde, perché alcuni alimenti non vanno assolutamente riscaldati e, questi due rientrano nella lista. Le uova subendo ulteriori cotture perdono il 70% dei loro benefici, ma la barbabietola, così come gli spinaci, trasforma il nitrato in nitrito. Questo è anche uno dei motivi per i quali la barbabietola è inserita nelle diete cruda o vaporizzata. Allo stesso modo viene somministrata ai pazienti in ospedale.

Approfondimento

La gallina dalle uova d’oro