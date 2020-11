Le applicazioni sono ormai diventate importantissime per tanti aspetti della vita quotidiana. Sono ormai talmente necessarie che in molti si domandano come era possibile fino a qualche anno fa vivere senza.

Dall’app che conta i passi compiuti durante la giornata a quella che aiuta a trovare parcheggio, ormai la lista sembra infinita. Per quanto siano effettivamente comode e utili, però, è importante ricordare come queste applicazioni possono anche causare inconvenienti. Soprattutto le più utilizzate, le quali sono spesso attaccate da virus. Riconoscere quest’ultimi, dunque, diventa fondamentale.

In perenne blackout

Senza dubbio le app che più si sono affermate negli ultimi tempi sono quelle legate alla messaggistica e al mondo social in generale. Tra queste, ovviamente, si erge il colosso della comunicazione istantanea, ovvero WhatsApp. Ultimante gli ingegneri che lavorano agli aggiornamenti di quest’applicazione hanno messo in guardia gli utenti

È necessario, infatti, fare attenzione al messaggio virus che cancella tutte le chat di WhatsApp.

Sembra, infatti, che stia circolando un virus informatico il quale, sfruttando una caratteristica della stessa applicazione, riesce a bloccarla causando conseguenze spiacevoli. Se colpita da questo virus infatti, WhatsApp comincia ripetutamente a bloccarsi. E a non poter essere più utilizzata. Oltre a perdere tutte le chat salvate fino a quel momento, bisogna intervenire prontamente per evitare altri rischi.

I caratteri particolari

Nel caso arrivi un messaggio da un utente sconosciuto contenente dei caratteri particolari, ovvero segni di interpunzione e altri, che non hanno senso logico, ci dovremmo insospettire.

Il virus che circola tramite catena di messaggi contiene, infatti, dei caratteri particolari specifici che obbligano WhatsApp a decifrarli. La decodificazione da parte dell’app la porta ad un blackout. Come conseguenza si blocca e cancella tutto ciò che era salvato. Potrebbe essere definito, in sostanza, un suicidio informatico.

Per evitare che questo avvenga, si consiglia, innanzitutto, di cambiare le impostazioni e non permettere a numeri non salvati in rubrica di interagire con il nostro account. Inoltre, l’app ha fatto sapere che negli ultimi aggiornamenti sono state inserite delle difese informatiche proprio per evitare queste trappole. È molto importante, dunque, prestare attenzione al messaggio virus che cancella tutte le chat di WhatsApp.