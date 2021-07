Lo sanno tutti che su WhatsApp o nei vari gruppi social circolano spesso delle bufale. Possiamo anche chiamarle fake news, ma il succo non cambia. Si tratta di notizie non fondate che suscitano scalpore e spesso paura. Sono, in altri termini, delle notizie o delle informazioni false a cui non dovremmo prestare la più minima attenzione. Quando queste notizie false parlano di malattie o di facili rimedi, dovremmo porre ancora maggiore attenzione. In questi giorni sta circolando infatti su WhatsApp una bufala sul Covid 19. Complice magari l’arrivo delle nuove varianti, alcune persone dotate di scarso senso civico hanno iniziato a diffondere nuovamente una pericolosa notizia falsa. Attenzione al messaggio bufala di WhatsApp sul Covid 19.

Le indicazioni del Ministero della Salute

La bufala in questione dice che bevendo il vino riusciremmo a proteggerci meglio dall’infezione e dal contagio da Covid 19. Per fortuna, il nostro Ministero della Salute ha prontamente smentito questa pericolosa affermazione e ha riportato delle linee guida da seguire. Il comunicato del Ministero della Salute è consultabile tramite questo link. In soldoni, dei malintenzionati hanno scritto che non solo il consumo di vino ma anche la birra protegge dal contagio da Covid 19.

Invece, come ben specifica il Ministero della Salute, l’alcol è un immunosoppressore. Addirittura, si legge sempre nel testo del Ministero, favorisce le infezioni. Dunque, mai fidarsi delle fake news.

Quando riceviamo una notizia del genere dovremmo sicuramente bloccarla e dire al contatto che ce l’ha mandata che si tratta di una bufala. Magari in buona fede delle persone possono mandare ad altre questo genere di notizie, senza rendersi pienamente conto della pericolosità delle stesse. Oltre a ciò, potremmo cercare di bloccare la diffusione della notizia falsa scrivendo sui social un messaggio di attenzione o semplicemente condividendo anche questo articolo.