I gatti sono animali meravigliosi, silenziosi, eleganti e molto di compagnia, nonostante a volte vengano additati come egoisti e poco capaci di restituire affetto al padrone. Chi ha un gatto da tanto tempo conosce bene i pregi della bestiola e sa prendersene cura. Ma c’è anche chi non ha mai avuto in casa questo animale e si trova ad averci a che fare per la prima volta, magari perché lo ha raccolto per strada e ha deciso di tenerlo. Chi dunque si ritrova d’improvviso un gatto in casa, non deve dimenticare questioni molto importanti inerenti la sua cura. Un occhio di riguardo va riservato al gatto maschio, soprattutto tenendo conto di alcuni suoi comportamenti particolari. Se li notiamo, dobbiamo intervenire in maniera tempestiva. Attenzione al gatto maschio, con questo intervento sicuro possiamo evitare all’animale molti problemi che potrebbero portarcelo via prima del tempo.

La maturità del gatto

Il gatto maschio raggiunge la maturità sessuale tra i 6 e gli 8 mesi. Durante questo periodo si possono notare suoi comportamenti precisi e ripetitivi. Tra questi abbiamo l’emissione di miagolii ripetuti, davanti alla finestra o alla porta, che indicano l’esigenza dell’animale di uscire di casa per andare ad accoppiarsi. Il gatto inizierà poi a marcare il territorio, anche in casa e fuori dalla lettiera con la pipì, che emetterà un odore molto forte. L’animale cercherà in ogni modo di allontanarsi. Tutto questo può essere un problema, non solo per il proprietario ma per il gatto stesso.

Attenzione al gatto maschio, con questo intervento sicuro e legittimo si può evitare la catastrofe

Scegliere la castrazione per il gatto maschio può sembrare un’opzione infelice ma, in realtà, è ciò che di meglio possiamo fare per il nostro amico a quattro zampe. La rimozione dei testicoli inibisce gli ormoni sessuali per cui l’intervento, sicuro e legittimo, può aiutare non solo noi a non rinvenire più in casa tracce di urina ma può anche allungare la vita al gatto. L’operazione può infatti aumentare l’aspettativa di vita del nostro animale, impedendogli di contrarre malattie dalle zuffe con altri felini per l’esclusiva dell’accoppiamento. La castrazione rende inoltre il micio più tranquillo.

Per pianificare l’intervento, si deve contattare il proprio veterinario di fiducia dopo il compimento dei 6 mesi di età della bestiola. Il professionista, dopo una visita, saprà valutare il momento in cui sottoporre il gatto all’operazione. Questa dura in genere una giornata: bisogna portare il gatto in clinica al mattino e recuperarlo la sera. Bisogna inoltre ricordare che, prima dell’intervento, il felino dovrà essere tenuto a digiuno per 12 ore.

