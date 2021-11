Chi ha un animaletto a casa di solito crea con lui un rapporto molto bello, di interscambio. Si impara molto dal comportamento di queste creaturine. In molte famiglie gli animali d’affezione hanno un ruolo importante: fanno compagnia agli anziani, sono stupendi compagni di gioco per i bambini, teneri coccoloni per gli adulti e aiutano a superare tanti momenti difficili. Ci si prende cura di loro come fossero dei figli.

Chi decide di adottare un animale, dovrebbe fare una scelta consapevole e pensare a un legame duraturo e responsabile. Per quel che riguarda i gatti, a casa sono protetti e meno soggetti a tanti tipi di malattie e parassiti. Quelli che hanno a disposizione uno spazio esterno possono correre e giocare in modo diverso, stando a contatto con la natura e, probabilmente, con altri esemplari della loro specie. Chi si occupa di loro soddisfa i bisogni primari e ha a cuore la loro salute. Bisogna stare sempre attenti, comunque, a dei sintomi che possono essere un campanello d’allarme per delle malattie.

Attenzione al gatto che beve molto perché potrebbe soffrire di queste serie e preoccupanti patologie

Un gatto di solito non beve molto. Se è estate, è normale che la frequenza con cui si avvicinerà alla ciotola dell’acqua o alla fontanella sarà maggiore. Pensiamo, comunque, che alcuni cibi in bustina contengono salse o gelatine e lo stesso cibo umido ha una certa percentuale di acqua. Il fattore allarmante è l’aumentata assunzione di acqua. Se vediamo che il gatto ne beve molta durante il giorno, più del solito, dovremmo preoccuparci. Avere troppa sete nei gatti, così come negli adulti, indica un aumentato bisogno di liquidi dovuto a delle disfunzioni. Vediamo quali possono essere le cause.

La polidipsia, o sete intensa, può manifestarsi nei gatti per vari motivi. Potrebbero soffrire di:

insufficienza renale: i reni, non funzionando bene, rilasciano i liquidi filtrati non rimettendoli in circolo;

diabete: come negli esseri umani, gli alti livelli di zucchero nel sangue provocano una sete intensa e quindi l’esigenza di bere. Le cause sono legate al cattivo funzionamento del pancreas e ad una relativa insufficienza in circolo di insulina. Oltre alla polidipsia, in questo caso potrebbe manifestarsi la poliuria, ossia il gatto potrebbe fare più urina del solito;

problemi endocrini: forse il gatto soffre di ipertiroidismo. In questo caso potrebbero manifestarsi altri sintomi, come la perdita di peso, irrequietezza, battito accelerato.

In conclusione, attenzione al gatto che beve molto perché potrebbe soffrire di queste serie e preoccupanti patologie. Appena si coglie, quindi, un comportamento diverso dal solito, è bene fissare un appuntamento con il veterinario. In questo modo, si individueranno le cause e si vedrà come procedere per aiutare il nostro gatto.