Quando non ci sentiamo particolarmente bene e manifestiamo sintomi preoccupanti, la classica domanda del dottore che ci sta visitando riguarda feci e pipì. Sia nella loro presenza o meno, sia soprattutto nel loro colore. Accorgersi di avere delle urine scure può essere l’anticamera di varie patologie: da una semplice infiammazione a un pericoloso tumore. Passando ovviamente per tante altre patologie che devono richiedere ulteriori e approfonditi esami. Attenzione al colore scuro della pipì che potrebbe significare la presenza di questo tumore, ma anche di altre malattie che vedremo in questo articolo.

Il colore della nostra pipì indica il nostro stato di salute

Quando andiamo a fare Il classico esame annuale delle urine, l’esito che tutti vogliamo vedere è il termine: “chiaro o limpido”. Avere infatti delle urine di un giallo pallido o comunque chiaro significa che stiamo idratando il nostro organismo a sufficienza. E, questo è già un buon punto di partenza per eliminare quotidianamente scorie e tossine e dare una mano a fegato e reni. Se, invece ci accorgiamo di un colore più scuro, potrebbe anche semplicemente denotare che siamo in fase di disidratazione. Motivo per non allarmarsi, ma per fare comunque una chiamata al nostro medico.

La presenza di sangue nelle urine

Si chiama tecnicamente “ematuria” la condizione in cui si trovi del sangue nella nostra pipì. Stato di salute che potrebbe stare a indicare una fastidiosa infezione del tratto urinario. Questo nel caso più semplice e meno preoccupante. Ma potrebbe invece essere il campanello d’allarme per la presenza di un tumore al fegato, alla prostata o ai reni. E attenzione che la scienza lo chiama tumore silenzioso e si appropria velocemente del nostro corpo.

Attenzione al colore scuro della pipì che potrebbe significare la presenza di questo tumore

Nel caso invece di una pipì veramente scura, potremmo trovarci in presenza di alcuni tipi di tumore. Da quello abbastanza raro all’uretra, a quelli invece più comuni e pericolosi al fegato e ai reni. Quando siamo in presenza di urina scura, è bene rivolgersi immediatamente al nostro medico. Anche perché, senza andare a pensare al cancro, ci sono comunque delle altre patologie abbastanza serie e preoccupanti:

calcoli renali e alla cistifellea;

insufficienza renale;

peritonite;

epatite.

Questo, per indicare che la pipì scura deve immediatamente farci scattare il campanello di allarme per affidarci a uno specialista e a tutti gli esami necessari.

