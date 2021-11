Qualche giorno fa un evento ha scosso il mondo della finanza e degli investitori. In Borsa c’è stato un sorpasso che non farà epoca ma che è certamente significativo e che potrebbe essere indicativo per un investitore. Attenzione al clamoroso sorpasso tra due spettacolari titoli rivali e all’enorme opportunità per un risparmiatore.

Queste due società sono forse tra le più conosciute al mondo. Anche chi non ha mai acquistato un titolo in Borsa le conosce, perché la stragrande maggioranza della popolazione mondiale usa un loro prodotto. Appartengono al settore dei titoli tecnologici che negli ultimi due anni ha avuto un boom anche a seguito delle conseguenze della pandemia. Infatti le restrizioni sono state un volano per il mondo digitale. Internet improvvisamente è diventata la finestra sul mondo e anche il modo per comunicare e fare smart working. Una delle due società, Microsoft, ci ha permesso di lavorare da casa, l’altra, Apple, di restare in comunicazione col mondo grazie all’iPhone.

Qualche giorno fa Microsoft ha superato Apple in Borsa per valore di mercato. Al momento del sorpasso (29 ottobre), la società fondata da Bill Gates ha raggiunto in Borsa il valore di 2.460 miliardi di dollari. Nelle stesse ore l’azienda fondata da Steve Jobs, valeva 2.430 miliardi di dollari.

La sfida decennale tra queste due rivali offre una grande opportunità agli investitori che volessero puntare su titoli che da tempo salgono sul listino. Sia Microsoft che Apple sono quotate sulla Borsa americana (al Nasdaq), ma acquistarle non è un problema. Si possono comprare i titoli di entrambe le società attraverso la banca o l’intermediario di fiducia, come si acquisterebbe un titolo di Piazza Affari.

Microsoft (MSFT) il 4 novembre ha chiuso a 336 dollari circa. La curva di salita dei prezzi dal 2016 a oggi fa impressione e rimanda un senso di vertigine. Grazie alla trimestrale il titolo ha strappato al rialzo nelle ultime sedute superando di slancio i 311 dollari. Lo strappo rialzista ha creato un gap che nelle prossime sedute potrebbe essere colmato, quindi si potrebbe anche assistere a una breve correzione. Ma questo calo potrebbe anche non avvenire. Se i prezzi supereranno i 337 dollari, si dirigeranno a 340 e poi a 350 dollari.

Le opportunità della Mela

Anche la curva di salita dei prezzi di Apple fa impressione, in particolare a partire dal 2019. La corsa del titolo, però, si è fermata da qualche mese. Da luglio i prezzi si muovono disordinatamente tra 138 e 157 dollari. Giovedì 4 novembre il titolo ha chiuso appena sotto i 151 dollari. Per le prossime sedute occorre fare attenzione al livello di 145 dollari al ribasso e di 153 dollari al rialzo. Una discesa dei prezzi sotto 145 dollari riporterà l’azione in area 138 dollari. Di contro il superamento dei 153 dollari spingerà l’azione sui massimi storici a 157 dollari.

