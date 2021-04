Attenzione ai trucchi della nonna e ai rimedi fai da te che usiamo per pulire casa e che non funzionano

La sindrome del fai da te affascina tutti, spesso è molto utile per ovviare a situazioni quotidiane, come la pulizia e le cure di bellezza. Dalle creme per il corpo, a shampoo antiforfora, sgrassatori, ammorbidenti, tutto rigorosamente home-made.

Certi elementi naturali sono assolutamente innocui, anzi fanno molto bene alla pelle ed hanno sicuramente conseguenze positive sul corpo. Alcune sostanze utilizzate per pulire indumenti, igienizzare superfici, sono decisamente adatte e adeguate.

In fin dei conti anche in antichità esistevano i famosi rimedi e trucchetti naturali, come i bagni nel latte d’asina, e l’aceto multiuso.

Ma attenzione ai trucchi della nonna e rimedi fai da te che usiamo per pulire casa e che non funzionano, vediamo quali sono.

Il buonsenso è la strada che porta alla bellezza ed alla salute

Bisogna usare un po’ di sagacia per certi tipi di utilizzi.

Ad esempio, usare la curcuma per varie maschere facciali può macchiare la pelle di giallo, e non ci vorrà un solo risciacquo per sbarazzarsene.

Ma fin qui i danni sono recuperabili. Se utilizziamo olio di bergamotto e strani unguenti fai da te per abbronzare la pelle, il rischio è quello di fare danni gravi.

Lo zenzero spesso è consigliato per la perdita di capelli, ma prima di fare mille prove, bisognerebbe capire con un medico il perché cadono e solo dopo ricorrere a rimedi naturali.

Il famoso brodo di pollo caldo, il segreto antinfluenzale di ogni nonna, sembra essere una bufala. È vero che sia vitaminico e rigenerante, ma non esiste nessuna base scientifica che conferma gli effetti.

Casa pulita ma non igienizzata

Il bicarbonato non igienizza se messo in lavatrice, sicuramente ha delle proprietà benefiche, ma da solo non ha questo potere magico. Non sgrassa del tutto, ha un effetto molto debole e effetti molto scarsi.

Quindi attenzione ai trucchi della nonna e rimedi fai da te che usiamo per pulire casa e che non funzionano. La giusta informazione può evitare di incorrere a soluzioni disastrose o poco efficaci.