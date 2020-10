Se sei appassionato di cucina, l’avrai notato: ogni giorno spunta un nuovo video virale su qualche segreto della nonna o scorciatoia da testare. Alcuni sono davvero geniali, altri possono risultare inutili. Ma, nel peggiore dei casi, alcuni consigli possono farti finire al pronto soccorso. Per non rischiare, fai attenzione ai trucchetti virali in cucina pericolosi per la tua salute.

Il segreto per preparare i nidi di caramello senza sforzo

Conosci i nidi di caramello? Si tratta di delicate decorazioni realizzate con filamenti di zucchero fuso. Spesso vengono utilizzati dai pasticceri per adornare torte o altri dessert. Realizzare i nidi di caramello non è impossibile, ma richiede un pizzico di pazienza e di perizia. Tuttavia, c’è chi promette di aiutarti a crearli in qualche secondo, senza alcuno sforzo. In un video virale, addirittura si insegna come prepararli usando solo una frusta elettrica.

Nel video si vede una persona che poggia uno sbattitore elettrico su un piano, in modo che le fruste siano in orizzontale. Dopodiché, aziona lo sbattitore e vi versa sopra del caramello bollente. Dopo qualche secondo, ecco un perfetto nido di caramello. Possibile che questo trucchetto funzioni? E soprattutto, non sarà pericoloso?

Ecco perché questo trucchetto è davvero pericoloso

Chi ha testato questo trucchetto virale è giunto alla conclusione che, potenzialmente, funziona. Si possono ottenere dei graziosi nidi di caramello usando solo uno sbattitore elettrico. A che prezzo, però? Come in molti hanno notato, il trucchetto è davvero pericoloso. Il processo di caramellizzazione dello zucchero inizia a 170°. Una sostanza che raggiunge questa temperatura, a contatto con la pelle, può causare gravi danni. C’è chi è finito all’ospedale con ustioni di secondo o terzo grado a causa del caramello.

Se versi del caramello su uno sbattitore elettrico, ovviamente il liquido bollente schizzerà dappertutto. Può facilmente colpire non solo le tue mani, ma anche il viso e gli occhi. A meno che tu non voglia cucinare utilizzando guanti e occhiali protettivi, ci sono modi più sicuri per decorare i tuoi dolci. Morale della favola? Fai attenzione ai trucchetti virali in cucina pericolosi per la tua salute. Usa un po’ di buon senso e prova sempre a cercare le recensioni di chi ha già testato questi consigli.

