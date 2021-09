Dopo aver raggiunto le quotazioni pre-pandemia, la situazione sul titolo è molto delicata. Attenzione ai supporti del titolo HERA, la chiusura settimanale potrebbe essere decisiva per capire cosa succederà da qui fino alla fine dell’anno.

Prima, però, diamo uno sguardo alle ultime news sulla società e alla sua valutazione.

Recentemente HERA è stata inserita nell’elenco delle migliori aziende nel mondo per la tutela della diversità e inclusione. Un riconoscimento molto importante per un’azienda che da sempre mette il cliente al centro delle sue strategie. Una dimostrazione si è avuta anche recentemente a proposito degli aumenti delle bollette di luce e gas. La società ha messo in atto una serie di azioni a tutela sia dei vecchi che dei nuovi clienti che vanno del blocco delle tariffe per chi aveva sottoscritto un contratto a prezzo fisso che agevolazione per i nuovi abbonati ai loro servizi.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato le azioni HERA risultano essere sopravvalutate. Tuttavia, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.03 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Questa sottovalutazione è confermata dagli analisti che hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

Per il resto le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si occupano del titolo HERA.

Attenzione ai supporti del titolo HERA, la chiusura settimanale potrebbe essere decisiva: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 3,557 euro in rialzo dell’1,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma le ultime settimane hanno visto un ribasso che ha portato le quotazioni a contatto con l’importantissimo supporto in area 3,504 euro (II obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe scattare una proiezione ribassista i cui obiettivi al momento si collocano in area 3,1 euro. Qualora, invece, il supporto dovesse tenere, allora si potrebbe completare il percorso rialzista con il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,9 euro. Su questo livello le probabilità che si possa assistere a un ribasso sono elevatissime.

Attenzione, quindi, alla chiusura settimanale in quanto potrebbe condizionare il comportamento nelle prossime settimane. In particolare, fino alla fine dell’anno in corso.

