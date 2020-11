Attenzione ai rischi di interrompere improvvisamente l’assunzione di cortisone

Per quanto siano importantissimi, e in alcuni casi indispensabili per perseguire una vita in salute, i farmaci possono in alcuni casi essere pericolosi. Prima di assumerli, infatti, bisogna conoscere le modalità di assunzione e le conseguenze, dunque le controindicazioni e gli effetti collaterali.

In alcuni casi è necessario sentire il parere del proprio medico per capire se effettivamente non ci sono rischi importanti, talvolta anche gravi, da dover considerare. Uno dei farmaci più utilizzati, insieme alla Tachipirina e ai derivanti del paracetamolo, è il cortisone.

Sospensione graduale

Il cortisone viene utilizzato soprattutto quando insorgono allergie e reazioni allergiche come, ad esempio, i gonfiori cutanei. L’assunzione di questo farmaco rende la risposta del nostro sistema immunitario più lieve. E, dunque, i sintomi allergici si attenuano o, in alcuni casi, spariscono del tutto. Il cortisone può essere assunto, dunque, per allergie, ma anche per malattie croniche.

In entrambi i casi, specialmente nel secondo, è importante consultarsi con il medico sul come smettere di assumere questo medicinale. Rispetto ai farmaci antinfiammatori o antidolorifici, i medicinali con cortisone, infatti, hanno delle avvertenze differenti.

Una sospensione improvvisa potrebbe causare, cioè, degli importanti effetti collaterali. Bisogna fare attenzione, dunque, ai rischi di interrompere improvvisamente l’assunzione di cortisone.

L’insufficienza surrenalica

Come quando si interrompono alcune terapie, un rischio che si incorre è quello dei sintomi di astinenza. Questo è anche il caso della terapia cortisonica. Se non la si interrompe gradualmente, infatti, potrebbero comparire sintomi come nausea, mal di testa e stanchezza cronica. Non solo, si può anche rischiare di cadere in uno stato depressivo.

Nel peggiore dei casi, inoltre, potrebbe addirittura manifestarsi un’insufficienza surrenalica. Questa condizione è la causa dell’impossibilità di produzione di ormoni da parte delle ghiandole dei reni. Risulta evidente, dunque, quanto sia necessario fare particolare attenzione ai rischi di interrompere improvvisamente l’assunzione di cortisone.