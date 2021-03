In base a quanto riportato da nur.it, secondo le stime di GlobalWebIndex, il tempo medio che una persona spende sui social in Italia è circa di 1 ora e 46 minuti al giorno. Il più gettonato è YouTube, seguito da WhatsApp, Facebook e infine da Instagram.

Questi ultimi due, in particolare, rappresentano principalmente un modo piacevole per trascorrere il tempo. Per questo motivo hanno diverse funzioni accessorie finalizzate all’intrattenimento dell’user, come ad esempio le storie oppure i giochi.

Oggi parleremo di questi ultimi. Infatti spieghiamo perché bisogna fare particolare attenzione ai quiz online perché rispondere può mettere in serio pericolo la nostra sicurezza.

Domande apparentemente innocenti e giocose…

Spesso navigando su questo social media, o in generale su internet, troviamo dei piccoli test che sembrano molto divertenti e soprattutto innocui. A volte usano le nostre foto, accostandole poi a quelle di un animale o di un personaggio famoso. Altre, invece, ci fanno delle vere e proprie domande per poi fornirci un risultato.

Certe volte è possibile scegliere fra varie opzioni, altre invece bisogna proprio digitare una risposta. Se ci si presenta una situazione del genere, allora è meglio uscire dalla pagina immediatamente. Qui sotto spieghiamo il perché.

…possono portare a un furto di identità

Generalmente, infatti, questi giochini nascondono delle insidie. Generalmente le domande che vengono dirette agli utenti possono sembrare divertenti, come ad esempio il nome del nostro primo animale domestico o del cognome da nubile di nostra madre.

Se ci pensiamo bene, però, sono le stesse che molti siti impostano come quelle di sicurezza in caso ci dimenticassimo la nostra password. Fornire queste informazioni può portare a perdere la nostra identità virtuale e a spiacevoli conseguenze come, ad esempio, la divulgazione di informazioni sensibili a terzi.

Oggi abbiamo spiegato perché è necessario fare attenzione ai quiz online perché rispondere può mettere in serio pericolo la nostra sicurezza. Consigliamo anche la lettura di questo pezzo che tratta una tematica similare, sempre inerente alle potenziali truffe sul web: “Attenzione a questa mail truffa che può svuotarvi i conti correnti”.