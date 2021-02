Ogni città o paesino d’Italia sa cosa significa affrontare il problema piccioni. In alcuni posti più di altri si stabilizzano in modo permanente, alla ricerca di cibo. Ma purtroppo non sono solo degli uccellini carini a cui dare da mangiare, bisogna fare attenzione. Perché sono animali molto sporchi che possono trasmettere diverse malattie agli umani, più o meno gravi.

Un detto dice che i piccioni sono i topi dell’aria. E la cultura popolare ancora una volta non sbaglia. Perché equiparati ai topi, i piccioni sono tra gli animali che meno pensano alla pulizia. Vivono in posti sporchi e per questo possono sviluppare malattie. Ma non solo, è anche il loro guano a essere nocivo. Per questo bisogna pulire bene se si trovano escrementi sul balcone e evitare il contatto. Si può sempre dare qualche briciola a distanza, no?

Attenzione ai piccioni perché possono portare queste malattie

Tra le malattie principali che possono trasmettere c’è sicuramente l’istoplasmosi. È causata da un fungo che si trova proprio nel guano dei piccioni. Questa infezione può causare gravi problemi respiratori, con sintomi simili alla polmonite. Ma anche la psittacosi, o ornitosi. Che è una malattia trasmessa da diversi uccelli all’uomo. Si trasmette per via aerea, e di solito è trasportata dalla polvere di escrementi. Per questo quando si pulisce il guano è meglio portare la mascherina. In più anche i piccioni sono portatori di toxoplasmosi. Non si rischia solo di prenderla dai gatti. E per le donne in gravidanza è molto pericolosa.

Tra le altre malattie che possono trasmettere bisogna ricordare anche la salmonellosi e la candidosi. In pratica sono portatori di diversi tipi di infezione. Quindi se si è entrati a contatto con dei piccioni o con del guano, meglio parlare con il proprio medico. Soprattutto se si presentano sintomi come febbre o vomito. Questi sono dei campanelli d’allarme per un’infezione in corso.

Ecco perchè bisogna fare attenzione ai piccioni, perché possono portare queste malattie. La pulizia è fondamentale in questi casi. Se hanno deciso di creare un nido sul tetto è meglio essere cauti, per evitare di prendersi una di queste malattie che possono diventare molto pericolose.

