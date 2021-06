Non c’è niente di più rilassante e divertente che una giornata in spiaggia con il proprio cane. Ma, per evitare imprevisti, è meglio non farsi trovare impreparati. Attenzione ai pericoli poco conosciuti che minacciano i cani in spiaggia, ecco come proteggere gli amici a quattro zampe.

Mai perderlo di vista in acqua

Quasi tutti sanno che i cani sono soggetti a colpi di calore e scottature. Ancor più che gli umani. Per questo, quando si va in spiaggia, è importante che la borsa mare di Fido contenga tutto il necessario. Ma il sole non è l’unico pericolo per i cani in vacanza.

Un’altra cosa a cui fare molta attenzione è proprio l’acqua di mare. Se si fa il bagno con il proprio cane, non bisogna mai perderlo di vista. Innanzitutto perché anche i più provetti nuotatori a quattro zampe rischiano di farsi travolgere da un’onda troppo forte. Ma anche perché i cani potrebbero bere troppa acqua salata.

In piccole quantità, l’acqua di mare non è pericolosa. Ma se i cani ne ingeriscono troppa, rischiano vomito e diarrea. Bisogna dunque assicurarsi che il proprio amico a quattro zampe abbia abbastanza acqua dolce da bere. Se, nonostante sia ben idratato, il cane continua a bere l’acqua di mare, è il caso di interrompere il bagnetto.

Un altro rischio a cui prestare attenzione sono le irritazioni della pelle. Queste possono essere causate sia dall’acqua salata, che dalla sabbia. È dunque importante lavare subito il cane con acqua dolce se c’è una doccia in spiaggia. Altrimenti, appena si arriva a casa.

Sabbia e acqua possono essere pericolose anche se entrano nelle orecchie. Se il cane si gratta le orecchie o scuote la testa, è meglio portarlo al più presto dal veterinario. Potrebbe avere un’otite.

Infine, nella sabbia possono nascondersi cocci, ami da pesca abbandonati, frammenti di vetro… Per far sì che Fido non si tagli, può essere una buona idea acquistare delle scarpine apposite. Lo proteggeranno anche dalla sabbia troppo calda.