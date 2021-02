Quando usiamo i prodotti per la pulizia della casa, come per la cura del giardino, è buona norma dare un’occhiata all’etichetta. Questa riporta dei simboli che indicano che tipo di attenzioni bisogna dare al prodotto quando si usa. Ultimamente poi i simboli sono cambiati, ed è bene poterli controllare. Perciò attenzione ai pericoli legati all’uso dei prodotti per la casa e ai simboli sulle etichette.

Lontano dai bambini

È molto importante che i prodotti chimici per la casa siano sistemati lontano dalle mani dei bambini. A loro piacciono soprattutto gli spray, che però contengono sostanze chimiche irritanti per la pelle e per gli occhi. Se poi i bimbi sono piccoli, allora si faccia attenzione anche ai liquidi. Buona norma è riporre al loro posto i prodotti dopo averli utilizzati senza lasciarli in giro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prodotti spray

I prodotti spray per la pulizia della cucina e del forno sono altamente infiammabili. L’avviso è riportato sull’etichetta con il simbolo di una fiammella in un rombo rosso. Se per caso si spruzza il prodotto mentre è acceso un fornello tutto prende fuoco. Così anche è da non spruzzare a forno caldo, pensando che forse abbia più efficacia.

Detersivo per la lavatrice

Il detersivo per la lavatrice che si utilizza per pulire i capi, è un irritante per la pelle e per gli occhi. Bisogna fare attenzione: durante l’uso le braccia dovrebbero essere coperte. Inoltre meglio non toccare gli occhi con le dita delle mani che, soprattutto nel caso di detersivo in polvere, potrebbero avere tracce di detersivo. Il simbolo che avverte del pericolo è un punto esclamativo in un rombo rosso.

Il disgorgante

Il prodotto disgorgante per il lavandino, come anche quello per il WC è molto corrosivo. Per questo è bene fare attenzione ai pericoli legati all’uso dei prodotti per la casa e ai simboli sulle etichette. Bisogna premunirsi di guanti durante l’uso e fare attenzione a non sporgere la testa sul punto in cui si versa il liquido. Questo perché i suoi vapori potrebbero danneggiare gli occhi. Il simbolo di pericolo rappresenta due fiale che versano liquido su una mano e su una superficie, in un rombo rosso.

Soprattutto se si nota che il prodotto non è efficace non bisogna assolutamente mischiarlo con altri liquidi simili. Nemmeno con prodotti che abbiamo in casa come il bicarbonato o l’aceto. Questa miscela potrebbe dar origine a gas altamente tossici per la salute.

Prodotti per il giardino

Se ci spostiamo in giardino e utilizziamo dei prodotti per le piante, tipo antiparassitari o altro, controlliamo l’etichetta. Ricordiamo di utilizzarli sempre alle giuste dosi, perché come riportato in etichetta, dosi eccessive danneggiano l’ambiente. Il simbolo è un albero e un pesce in un rombo rosso.

I simboli di attenzione sono chiari, per cui meglio controllare l’etichetta prima di utilizzarli. Di seguito un modo ecologico per pulire il forno incrostato.