Quando si tratta di cause di morte la mente corre subito a tumori, infarti e incidenti stradali. Eppure, c’è un nemico silenzioso che molti sottovalutano presi dalla quotidianità fatta di lavoro, poco tempo e, spesso, cattiva alimentazione.

Questo nemico che ci accompagna tutti i giorni è la sedentarietà, uno dei peggiori antagonisti dell’epoca moderna.

Secondo l’ultimo report della rivista scientifica The Lancet sarebbero ben cinque milioni le morti riconducibili a sedentarietà a livello globale.

La pandemia ha solamente peggiorato la situazione già tragica, specialmente nel caso di bambini e adolescenti.

Secondo lo studio, infatti, l’incremento dell’obesità specialmente in bambini e adolescenti è stato notevole negli ultimi anni.

Alla base dell’obesità si inseriscono sia la cattiva alimentazione che la sedentarietà. Quindi, attenzione ai pericoli legati a questa brutta abitudine che favorisce l’insorgere di cancro e diabete.

La sedentarietà ha effetti nefasti sull’organismo dell’essere umano. Si tratta di una delle cause principali dell’insorgenza di tumori, malattie cardiovascolari e diabete, come specificato dal Ministero della Salute.

Quasi metà degli italiani adulti sono considerati sedentari e sempre l’Italia ha un numero di bambini obesi pari a uno ogni tre.

L’obesità infantile predispone a diabete, infarto, osteoporosi e tumori già in giovane età.

Secondo l’OMS la sedentarietà è uno dei fattori di rischio di mortalità a livello globale, in Italia causa circa 90.000 morti l’anno.

Prevenzione

L’unico modo per prevenire la sedentarietà è muoversi, come spiegato in un precedente articolo. Praticare attività fisica, come suggerito dal Ministero della Salute è un vero toccasana per adulti e bambini.

Negli adulti, in particolare, favorirà oltre al benessere fisico anche quello mentale.

Per abituarsi al movimento sarà importante cominciare svolgendo delle passeggiate di almeno un paio di chilometri. Inoltre, se possibile, recarsi al lavoro e accompagnare i bambini a scuola evitando di prendere l’automobile.

Un altro interessante modo per incrementare l’attività fisica è scegliere le scale al posto dell’ascensore.

Per quanto riguarda bambini e adolescenti si dovrebbe raggiungere una media di 60 minuti di attività fisica al giorno durante la settimana.

Gli adulti e gli anziani, invece, dovrebbero svolgere attività fisica moderata per almeno 150-300 minuti durante la settimana.

L’OMS, inoltre, nell’ultimo report ha anche specificato quanta attività fisica praticare in gravidanza, e nel post parto.

Le donne in gravidanza e nel post parto dovrebbero praticare almeno 150 minuti di attività fisica durante la settimana.