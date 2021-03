Tutte le famiglie, in casa, hanno un kit di medicinali da utilizzare in caso di emergenza. Senza contare alle numerose persone che per necessità hanno bisogno di cure farmacologiche, talvolta anche prolungate nel tempo.

Per questi motivi, è buona norma conoscere ed informarsi sulla conservazione in casa di questi farmaci. Da non sottovalutare, infatti, l’alterazione e gli effetti collaterali che possono scaturire da una cattiva manutenzione del prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A creare un vero e proprio decalogo sui consigli da tenere in mente per la corretta conservazione dei farmaci ci ha pensato l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

In genere, secondo l’AIFA, è l’estate la stagione in cui si deve prestare più attenzione alle possibili variazioni dei farmaci. Tuttavia, le indicazioni degli esperti sono valide per tutto l’anno.

Attenzione ai medicinali in casa, se non conservati in questo modo possono provocare danni alla salute

Lo scopo è quello di mantenere integro il prodotto. Come? Innanzitutto, è un errore pensare che i medicinali possono essere riposti ovunque. Essi vanno conservati in luogo fresco e asciutto.

La temperatura deve essere sempre inferiore ai 25°C, soprattutto d’estate. Questa la regola generale, poi il foglietto illustrativo potrebbe indicare una temperatura diversa per quel determinato prodotto.

L’AIFA, poi, specifica anche che esporre un farmaco non significa renderlo pericoloso ma la sua efficacia andrà ad esaurirsi più velocemente (anche prima della data di scadenza indicata).

Diverso, invece, è il caso dei farmaci che necessitano di conservazione in frigorifero. In questo caso, trasgredire alla regola può rivelarsi dannoso per la salute. Ad esempio per i farmaci che contengono insulina.

In viaggio

Per lunghi viaggi, si consiglia di trasportare i farmaci in un contenitore termico.

Come conservare le strisce per i test diagnostici

Mai riporre le strisce per test diagnostici come quelle per la misurazione del livello di zuccheri o i test di gravidanza in luoghi umidi.

Attenzione ai farmaci liquidi

I farmaci liquidi sono più sensibili alle variazioni di temperature. Quando è possibile, preferire i farmaci allo stato solido.

Attenzione al sole

Antibiotici ma anche FANS, contraccettivi orali e antistaminici non devono mai essere esposti al sole. Potrebbero causare allergie, dermatiti e eczemi.

Infine, anche i farmaci per la tiroide, i contraccettivi e altri medicinali che contengono ormoni sono particolarmente sensibili alle variazioni termiche. Vanno conservali in ambienti freschi e a temperatura costante.

Se “Attenzione ai medicinali in casa, se non conservati in questo modo possono provocare danni alla salute” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Attenzione a queste azioni molto comuni per prevenire e combattere l’Alzheimer, sono controproducenti”.