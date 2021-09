Ci attende una nuova ottava di contrattazioni che partirà in sordina (in tema di eventi), per poi rivelarsi densa di appuntamenti a metà settimana. In particolare, attenzione ai market movers di giovedì 23 e al loro impatto sul trend di Borsa. Abbiamo già esposto qual è la tenenza dei mercati in corso, ora diamo uno sguardo all’agenda degli eventi.

L’inizio ottava

Inizio di settimana davvero povera di spunti per i mercati finanziari, alcuni dei quali resteranno chiusi (Giappone e Cina). Alle 8.00 segnaliamo l’indice dei prezzi alla produzione tedesco (annuale e mensile, agosto), mentre nella mattinata uscirà il report mensile della Bundesbank.

Infine, ricordiamo il dato sul saldo della bilancia commerciale spagnola (10.00) e le aste obbligazionarie in Francia (3 e 12 mesi) e USA (3 e 6 mesi).

Market movers del 21

Secondo giorno di chiusura in Cina, mentre dall’Australia arriverà il verbale sulle decisioni di politica monetaria del Paese.

Alle 8.00 si segnala il dato aggiornato inglese sui prestiti netti al settore pubblico e quello sul fabbisogno cash complessivo del settore pubblico.

Più ricca l’agenda degli eventi oltreoceano, specie alle 14.30. Saranno rilasciati i dati sulle concessioni edilizie, i permessi a costruire, l’apertura di nuovi cantieri, il dato sulle partite correnti del II° trimestre. Infine, ricordiamo l’asta di bond a 20 anni (tasso precedente all’1,85%) e le scorte settimanali di petrolio.

Eventi di mercoledì

Alle 3.30 la Banca Popolare Cinese pubblicherà il dato sul tasso d’interesse privilegiato (tasso precedente: 3,85%). Alle 4.00, invece, ci sarà in Australia il discorso di Bullock, assistente Governatore RBA, e in Giappone le dichiarazioni sulla politica monetaria del Paese (e decisione sul tasso d’interesse).

In Europa, si segnala il livello di fiducia e il livello di spesa dei consumatori in Olanda, relativi a settembre. In Italia, alle 11.00 sapremo il dato annuale e mensile (luglio) aggiornato sulle vendite industriali.

Negli States, infine, occhio alle decisioni del FOMC, alle relative proiezioni economiche e conclusiva conferenza stampa (20.30).

Market movers del 23 settembre

Alle 6.30 l’Olanda comunicherà i dati aggiornati sul PIL, mentre alle 8.45 Parigi diffonderà l’indice PMI manifatturiero (settembre) e quello dei direttori degli acquisti del settore terziario.

Alle 9.30 sapremo se la Banca Nazionale Svizzera modificherà o meno il tasso d’interesse (3° trimestre). Inoltre, verranno pubblicati gli indici dei direttori degli acquisti dei settori manifatturiero e dei servizi tedeschi (settembre).

A livello Eurozona, si segnala la pubblicazione dell’indice PMI manifatturiero, l’indice composito dei servizi e quello dei direttori degli acquisti del settore terziario.

Alle 13.00 i fari degli operatori si sposteranno sulla Bank of England: attese le decisioni sui tassi d’interesse.

Infine, anche negli States saranno diffusi l’indice Markit PMI composito, e l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero e terziario.

Attenzione ai market movers di giovedì 23 e al loro impatto sul trend di Borsa

Nell’ultima seduta di Borsa delle settimana si segnalano (10.00) i dati italiani sull’indice di fiducia dei consumatori e quello delle aziende (settembre). Dalla Germania, invece, arriveranno i dati sulle aspettative di business e l’indice IFO sulla fiducia delle aziende (settembre).

