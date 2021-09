I funghi purtroppo non nascono sono nei boschi, e dobbiamo fare attenzione ai funghi che nascono nella terra dei vasi delle nostre piante in casa. Riconoscerli è veramente facile, infatti dal terreno spunteranno delle piccole testoline bianche o gialle. Avvicinandoci poi capiremo subito che sono dei piccoli funghi. La nascita dei funghi in determinate condizioni è normalissima, ma non è detto che la pianta principale sia proprio d’accordo sul condividere il terreno con loro.

Perché nascono nei vasi?

I funghi nascono nei vasi un po’ per lo stesso motivo per cui nascono nel bosco. La situazione è uguale. Infatti questi compaiono quando l’ambiente è troppo umido. Ricordiamo che la muffa è un organismo pluricellulare appartenente proprio al regno dei funghi. E la muffa sui muri spesso viene quando l’ambiente è troppo umido.

Ma i funghi nel terreno delle piante possono venire anche per un altro motivo, e solitamente è quello più comune. Ovvero che la nostra pianta ha troppa acqua. Infatti con innaffiature abbondanti, se non eccessive, è normale la comparsa di questi piccoli funghetti.

Un altro motivo per cui è possibile la comparsa di alcuni funghi è il fatto che il terreno è ricco di sostanze organiche. Ad esempio se abbiamo appena concimato con del compost o con sostanze organiche abbiamo creato l’ambiente perfetto per i funghi.

E come noi non desideriamo la muffa sui muri, le nostre piante non amano condividere il terreno con i funghi. Per questo motivo infatti dobbiamo rimuoverli appena li vediamo.

È quindi importante rimuovere i funghi dal terreno se non vogliamo che in poco tempo la nostra pianta sia ricoperta di funghi. E come possiamo fare? Il procedimento è molto semplice ma dobbiamo fare attenzione. I funghi sono costituti da un cappello e da un gambo. Il cappello rilascia della spore, le quali andranno a generare altri funghi. Quindi quando rimuoviamo i funghi dal terreno dobbiamo fare attenzione a non muovere troppo il cappello del fungo.

Ora che abbiamo tolto tutti i funghi, per essere sicuri che non ne nascano altri, dobbiamo rimuovere qualche centimetro di terra. Poi con una paletta smuoviamo la nuova superficie. Se poi lo desideriamo possiamo aggiungere della nuova terra fresca, ma se non l’abbiamo non è fondamentale. In questo modo abbiamo rimosso i funghi dal terreno dei vasi e le nostre piante non saranno più invase.

