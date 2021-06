Frutti di mare che passione, soprattutto d’estate quando li troviamo ancora più gustosi e saporiti. e magari abbiamo anche la fortuna di acquistarli direttamente dal pescatore appena usciti dalle onde del mare. Attenzione ai frutti di mare e a come li mangiamo perché potrebbero rappresentare un serio pericolo per la nostra salute. E facciamo anche attenzione ad alcune abitudini sbagliate che arrivano dalla tradizione e non sono propriamente vere. Così come non è vero che possiamo tranquillamente mangiare tutti i frutti di mare crudi. Vediamo il perché in questo articolo della nostra Redazione.

Attenzione ai frutti di mare e a come li mangiamo perché potrebbero rappresentare un serio pericolo per la nostra salute

Il primo e più serio pericolo che rischiamo mangiando i frutti di mare crudi è che possano trasportare delle malattie. Parliamo di epatite A e salmonella, giusto per citarne due particolarmente pericolose. Batteri che aggrediscono fegato e intestino e possono provocare dolori, gastroenteriti, ma anche infezioni più gravi. Tali da portarci anche in ospedale e rischiare se lo siamo, di rovinarci le vacanze. Per evitare di incorrere anche nella più piccola di queste possibilità la cosa migliore da fare è cuocere i frutti di mare. Le alte temperature sono, infatti, lo strumento più veloce e più sicuro per metterci al riparo ed eliminare batteri e virus. Non è vero invece che il limone li uccide. Serve solo per il sapore e a integrare meglio ferro e calcio dell’alimento.

Quali sono quelli commestibili

Se non conosciamo bene i frutti di mare stiamo attenti ai vari tipi: non tutti infatti sono commestibili da crudi. Tra questi sicuramente i più famosi come cozze e vongole, ma anche ricci di mare e ostriche. Se andiamo a comperare il pesce al mercato ittico locale non dovrebbero esserci problemi. Così come se ci riforniamo dalla pescheria di fiducia. Ma se azzardiamo l’acquisto direttamente dal pescatore, attenzione a non correre rischi inutili. In questi casi in cui la provenienza è data solo dalla parola, non fidiamoci di mangiarli crudi.

