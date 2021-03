Nell’ultimo anno si è assistito ad un aumento esponenziale dei crimini informatici. Quindi, poiché si trascorre molto più tempo in casa, anche in considerazione dello smart working, i criminali imperversano nelle truffe online, rinvenendo sempre nuovi e più imprevedibili raggiri.

Addirittura, si è giunti a creare falsi messaggi relativi alla campagna di immunizzazione in corso. Essi si sostanziano in un avviso che arriva sul cellulare per prenotare il vaccino. Ma rinviano a un numero al quale occorre chiamare per ricevere informazioni.

Tuttavia, il numero è a pagamento. Ed è attraverso questa tariffazione arbitraria della telefonata, che dovrebbe fornire le informazioni relative alla somministrazione del siero anti-Covid, che si consuma la truffa.

Quindi, attenzione ai falsi messaggi di prenotazione del vaccino! Vediamo come difenderci, indicando, più nel dettaglio, come si consuma il raggiro.

Come avviene la truffa

La notizia relativa a questa ulteriore truffa online, è stata fornita dalla Polizia Postale. Quest’ultima ha avvisato i cittadini che le sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti messaggi fittizi. Correlati alla somministrazione dei vaccini.

L’aspetto allarmante è che detti messaggi sono stati rivolti, per il momento, agli ultraottantenni, ai quali sono stati inviati SMS che li invitavano a contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni sulla stessa.

Il testo del messaggio truffa è il seguente: “per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti-Covid over 80 chiama subito il numero 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24, 7 giorni su 7”.

Sicché, la sottrazione di denaro avviene proprio attraverso il numero indicato nell’SMS, che è a pagamento.

All’opposto, in realtà, tutti i servizi correlati alla somministrazioni delle dosi di vaccino, sono interamente gratuiti da parte di tutti.

Per il momento, la maggior parte delle segnalazioni è provenuta dal Nord Italia. E, in particolare, dal Piemonte e dalla Lombardia. Tuttavia, in generale, l’invito rivolto a tutti è quello di fare attenzione ai falsi messaggi di prenotazione del vaccino!

Abbiamo visto come difendersi. In quanto il messaggio indicato in precedenza è proprio quello che deve far scattare l’allarme della truffa che si sta tentando di consumare ai nostri danni!