Bisogna sempre rallentare quando si passa in macchina sopra un dosso stradale. Ma, a maggior ragione, se a bordo del veicolo c’è una donna incinta: attenzione ai dossi stradali per chi si trova in questa condizione, gli ingegneri lanciano l’allerta.

Lo studio degli ingegneri della University of British Columbia

I dossi stradali artificiali, noti anche come dissuasori di velocità, si trovano spesso nei centri abitati. Servono proprio a costringere gli automobilisti a rallentare. Ma c’è una categoria di persone che dovrebbe approcciarli con particolare cautela. Si tratta delle donne incinte. Dunque, attenzione ai dossi stradali per chi si trova in questa condizione, gli ingegneri lanciano l’allerta.

L’invito alla cautela arriva da un team di esperti della University of British Columbia, guidato dal professor Hadi Mohammadi. Come afferma Mohammadi, in molti hanno condotto ricerche sull’impatto del movimento sulla salute delle donne in gravidanza. Ma il recente studio si è concentrato su un aspetto in particolare: l’accelerazione improvvisa causata dai dossi stradali.

Gli esperti hanno analizzato le conseguenze di queste accelerazioni grazie a un modello matematico. Si sono focalizzati sul terzo trimestre di gravidanza. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Biomechanics. Ecco cosa svelano.

I potenziali pericoli dei dossi per le donne incinte

Guidare troppo velocemente su un dosso artificiale può avere conseguenze sulla salute della donna incinta e del feto. In particolare, secondo gli esperti che hanno condotto lo studio, si rischiano: traumi minori al cervello del feto, alterazioni del battito cardiaco del feto, dolori addominali, contrazioni uterine e altre potenziali complicazioni.

La raccomandazione degli ingegneri è semplice: rallentare. Una donna incinta dovrebbe ridurre la velocità attorno ai 25 km/h nell’avvicinarsi a un dosso. In nessun caso bisogna superare i 45 km/h. Il consiglio non riguarda solo i dissuasori di velocità. Sarebbe meglio seguirlo anche sulle strade accidentate.

Un’altra raccomandazione importante per le donne in gravidanza è utilizzare sempre la cintura di sicurezza. Basta aver cura di far passare la parte orizzontale della cintura sotto il pancione.

