Un focus per capire perché fare attenzione ai disgorganti idraulici: le conseguenze potrebbero essere esplosive.

Chi di noi non si è, prima o poi, trovato a fronteggiare un blocco nello scarico del lavandino o degli articoli sanitari in genere? E magari la sfortuna ha voluto che l’inconveniente si verificasse pure nel week-end. Quando, cioè, è massimante difficile trovare in circolazione un idraulico in carne e ossa. Una congiuntura temporale sfavorevole alla quale si può ovviare facendo ricorso ai disgorganti chimici. Ma attenzione ai disgorganti idraulici: le conseguenze potrebbero essere esplosive.

Un caso emblematico

E’ giusto di qualche tempo fa un incidente che dovrebbe mettere chiunque sul “chi va là”, quando si ha a che fare con questi prodotti chimici, liberamente venduti nei supermercati. Per farla breve, questa è la vicenda. In presenza di un lavandino otturato, è stato versato un acido nel lavabo. A questo, nel giro di pochissimi secondi, ha seguito un’esplosione tale da mandare, letteralmente, in frantumi le tubature. Il liquido, altamente corrosivo, è schizzato poi addosso ai presenti, provocando gravissime ustioni su tutto il corpo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una possibile ricostruzione

Cercando di ricostruire la dinamica degli eventi, sembra che a seguito dell’introduzione del liquido nello scarico, abbia cominciato a salire del fumo, potenziale spia di una reazione chimica in corso. La diffusione, a pioggia, dell’acido chimico ha poi divorato prima i vestiti e poi la pelle delle persone rimaste coinvolte. Tra le possibili ipotesi a monte dell’esplosione, una compresenza nei tubi di altra sostanza che ha innescato la reazione chimica. Oppure un oggetto, caduto nel lavandino, che ha “involontariamente” fatto da detonatore o chissà cos’altro.

Come tutelarsi

Tra i mille “forse”, una cosa è certa. Gli acidi di cui sono composti i disgorganti, sono talmente aggressivi che sarebbe sempre buona regola quella di leggere attentamente tanto la composizione chimica del prodotto, quanto le istruzioni per l’uso.

Oltre a vagliare anche la soluzione di temporeggiare con disgorganti “fai da te” di origine naturale, in vista della venuta dell’idraulico vero. Tra i rimedi che potrebbero facilitare il deflusso dell’acqua, seppur in via temporanea, da mettere in conto: il sale da cucina, il bicarbonato di sodio, l’aceto bianco e l’acqua bollente.